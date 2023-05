Luigi Di Maio, la nuova fidanzata Alessia D'Alessandro è una perfetta first lady: parla 5 lingue e ha un bimba di 4 anni

Luigi Di Maio ha perso la testa per Alessia D'Alessandro. La sua nuova fidanzata. La paparazzata di Chi non lascia dubbi. L’ex ministro degli Esteri appena stato nominato inviato della Ue nel Golfo Persico non si riesce a trattenere davanti a lei. La riempie di baci, di carezze e attenzioni. E poi tanti sorrisi. Luigi Di Maio sembra aver definitivamente dimenticato la sua storia con Virginia Saba. Ora il suo cuore appartiene a un'altra donna.

Gita romantica a Napoli

Una vera luna di miele quella che la coppia ha trascorso a Napoli, sotto il Vesuvio tra romantiche passeggiate sempre mano nella mano e cene a lume di candela (con la scorta fuori ad attenderli). Tre giorni di assoluto relax dopo tante, troppe polemiche che hanno coinvolto l'uomo politico per la sua nomina a diplomatico (per cui percepirà, pare - scrive Chi - uno stipendio vicino ai 13 mila euro al mese).

Tre giorni trascorsi nella sua terra per partecipare alle nozze dell’avvocato Gennaro Paipais, presidente dell’Unione giovani penalisti di Napoli. Con l'ex Cinquestelle c'era anhce il cantante Gigi D’Alessio, anche lui testimone degli sposi come Di Maio. E proprio con Gigi la coppia ha avuto poi modo di vedersi una sera a cena a casa del cantante.

Chi è la nuova fidanzata

Una presentazione ufficiale per Alessia, anche lei di fede Cinquestelle (ma alle elezioni del 2018 non è riuscita a farsi eleggere) e mamma di una bimba di 4 anni. La ragazza che ha fatto perdere la testa a Lugi Di Maio vive ad Agropoli dove vive - scrive ancora Chi - la mamma tedesca Beatrice, compagna da tempo del principe Angelo Granito di Belmonte, proprietario di Punta Licosa e di molto altro a Santamaria di Castellabate. Alessia parla cinque lingue, ha vissuto a lungo a Berlino ed è figlia, con il fratello Davide che vive in Svizzera, di un esponente della Regione Campania. Insomma una perfetta first lady...