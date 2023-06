Luigi Di Maio, nuova vita e nuovo profilo Twitter (dove scrive in arabo): l'esordio da inviato speciale Ue

Nuova vita, nuova lingua: l'arabo. Luigi Di Maio, l'ex ministro degli esteri, ricomincia la sua carriera dopo la debacle politica delle ultime elezioni, come rappresentante Ue per il Golfo. Una carica che è politica e diplomatica insieme, un ruolo complesso che richiede un impegno anche dal punto di vista linguistico.

Ed ecco che dopo l'addio ai social, l'ex Cinque Stelle, ritorna sulle piattaforme social forte di un incarico di prestigio, che necessita anche di una visibilità social. Di Maio, infatti, ha lasciato il suo "vecchio" profilo Twitter seguito da oltre 770mila utenti per aprirne uno nuovo, relativo al suo ruolo che ora conta poco più di 200 followers.

@EUSR_Gulf questo il nuovo account di Luigi Di Maio, ha già emesso tre tweet: due tweet in arabo e uno inglese, zero in italiano.

E cosa dice l'ex ministro? «Pronto e pienamente occupato a impegnarmi con gli Stati membri, le istituzioni dell’Ue e ciascuno dei nostri partner nella regione. C’è così tanto in gioco e così tanto da fare, attraverso un dialogo sincero e di rispetto reciproco. Per la nostra sicurezza e prosperità condivise».

1st day in office as EUSR for the Gulf. Ready & fully committed to engage w/ EU Member States & institutions, & each of our partners in the region. So much at stake and so much to do, through genuine dialogue & mutual respect. For our shared security & prosperity. @JosepBorrellF

— Luigi Di Maio (@EUSR_Gulf) June 1, 2023