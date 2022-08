Elezioni Sicilia, M5S rompe l'alleanza con il Pd. Conte «Da soli prendiamo più voti»

Il M5S vuole correre con un proprio candidato alle elezioni regionali siciliane. Era l'ultimo scampolo di campo largo rimasto con le primarie celebrate insieme. Ma anche in Sicilia i rapporti tra M5S e Pd vanno in frantumi. È notizia di poco fa che il M5s stia ipotizzando di rompere l'alleanza col Pd per le Regionali in Sicilia. È quanto trapela da fonti dei 5stelle ma non c'è ancora l'ufficialità.

Giuseppe Conte: da solo M5s prende più voti

«In Sicilia andando da soli prendiamo più voti». È quanto ha spiegato il leader del M5s Giuseppe Conte ai suoi illustrando un sondaggio in possesso dei 5stelle. In base a queste previsioni, la coalizione giallorossa nell'Isola non vincerebbe le elezioni regionali e correndo da solo il M5s otterrebbe un risultato migliore rispetto all'alleanza col Pd.

La reazione (spiazzata) di Chinnici, la candidata della coalizione

«Ho appena saputo». Così Caterina Chinnici, candidata governatrice in Sicilia per l'area progressista dopo avere vinto le Primarie, commenta con l'ANSA la decisione del M5s di rompere l'alleanza e correre da soli alle regionali in Sicilia. La notizia della rottura è stata confermata anche da Claudio Fava, leader dei Centopassi, che è stato anche lui candidato alle primarie del centrosinistra in Sicilia.

Elezioni politiche 2022, le liste Pd in Sicilia con l'ex M5s Di Maio

Intanto le liste del Pd in Sicilia seguono tutt'altro schema: il partito è alleato con la formazione di Luigi Di Maio e contro il Movimento di Giuseppe Conte. Ecco i nomi in lista.

Giuseppe Provenzano, l'ex sindacalista Anna Maria Furlan, Vittorio Bobo Craxi, anche l'ex ministra della Scuola, all'epoca in quota M5s, Lucia Azzolina, il campione di rugby Orazio Arancio e il presidente della comunità di Sant'Egidio, Emiliano Abramo. Sono alcuni dei nomi dei candidati presentati dal Pd in Sicilia nei collegi plurinominali e uninominali di Camera e Senato. Bobo Craxi tra i nomi più in evidenza che corre a Palermo per uno scranno a Montecitorio all'uninominale. Alla Camera il Pd schiera nei collegi plurinominali della Sicilia Occidentale Giuseppe Provenzano capolista a Palermo, Agrigento-Gela-Marsala; seguito da Teresa Piccione, Carmelo Miceli e Milena Gentile. In Sicilia Orientale, alla Camera, capolista sono Stefania Marino, Valentina Scialfa Chinnici e il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo. Per il Senato, invece, per la Sicilia Occidentale è capolista l'ex segretaria della Cisl, Annamaria Furlan, seguita da Rosario Filoramo, Adriana Palmeri e Gandolfo Librizzi; mentre per la Sicilia è candidato Antonio Nicita. Per i collegi uninominali per la Camera corrono tra gli altri a Palermo Erasmo Palazzotto e Bobo Craxi, con la sorella Stefania che corre al Senato per FI, ma a Gela (Caltanissetta), e Marina Saeli a Bagheria. A Siracusa è candidata l'ex ministra Lucia Azzolina. Per il Senato corrono Ninni Terminelli e Paolo Amenta.