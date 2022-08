Lunedì 22 Agosto 2022, 13:42 - Ultimo aggiornamento: 13:48

La dead line è fissata alle 20 di questa sera, lunedì 22 agosto. Entro quell'ora i partiti devono aver depositato l'elenco definitivo delle liste dei candidati in corsa per le elezioni del 25 settembre. Tra chi ha già chiuso i giochi e deve solo presentare gli elenchi - tra gli altri Lega e Pd - e i ritocchi dell'ultim'ora si delineano le sfide alle urne nei vari collegi. Tra nomi di big in prima linea, esclusioni eccellenti, e diverse sorprese.

Elezioni, ecco i candidati "sicuri" della vittoria prima del voto: da Marco Meloni (Pd) ad Antonella Zedda (Fdi)

Fratelli d'Italia

Per Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, sarà candidata al collegio uninominale L'Aquila-Teramo. Tra i nomi "pesanti" scherati da FdI c'è quello dell'ex presidente del Senato, Marcello Pera, che guiderà il listino per l'elezioni al Senato nel collegio Campania 1. Spazio anche per il "Super-ministro" dell'Economia dei governi Berlusconi, Giulio Tremonti, che sbarca alla corte della Meloni dopo la lunga militanza con il partito del Cav e nella Lega - allora - bossiana. Ci sono anche l'ex pm Carlo Nordio (che Giorgia Meloni indicò tra i desiderata per il Quirinale) e l'ex ministro degli Esteri, Giulio Terzi Sant'Agata. Presenti anche nomi meno attesi, come quello dell’ex Prefetto di Roma, Giuseppe Pecoraro, o dell’ex portavoce della Comunità Ebraica di Roma, Ester Mieli.

Forza Italia

Con Silvio Berlusconi capolista dal Lazio al Piemonte alla Lombardia, si passa a Forza Italia. Il coordinatore nazionale del partito, Antonio Tajani, sarà candidato nel Lazio, nell'uninominale di Velletri, e in Campania come capolista nel proporzionale davanti Marta Fascina (che così avrà un seggio blindato). Rita Dalla Chiesa sarà schierata capolista nel proporzionale in Puglia e - probabilmente - in Liguria. Primogenita del generale Carlo Alberto, ucciso dalla mafia nel 1982, dovrebbe andare in un seggio considerato "blindato" come quello di Molfetta-Bari. Correrebbe anche nell'uninominale Camera di Molfetta. Valentina Vezzali candidata nelle Marche e in Trentino Alto Agide. La capogruppo uscente al Senato, Annamaria Bernini, sarà seconda nel listino proporzionale nel Lazio 2, dietro Berlusconi e davanti a Maurizio Gasparri. Nel Lazio 1 del Senato, invece, gli azzurri metteranno capolista Annagrazia Calabria. Per il presidente della Lazio, Claudio Lotito, collegio blindato in Molise. Confermata in Basilicata la candidatura della presidente uscente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, che correrà anche e in Veneto dove capolista sarà Annamaria Bernini.

Lega

Matteo Salvini sarà candidato in Basilicata come capolista della Lega in Senato. Il segretario ha rivelato giorni fa la sua scelta sottolineando che correrà nella stessa regione di Raffaele La Regina, leader del Pd lucano e candidato del Pd finito al centro delle polemiche - che gli sono costate la candidatura - per un post contro lo Stato di Israele. La Lega candida poi i sottosegretari uscenti Federico Freni, Nicola Molteni, Vannia Gava, Tiziana Nisini e Rossano Sasso nei collegi uninominali alla Camera. Il capogruppo alla Camera, Riccardo Molinari sarà in corsa in Piemonte, mentre in Lombardia (oltre al ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti) spazio anche per il vicesegretario della Lega, Andrea Crippa. L'altro vicesegretario, Lorenzo Fontana, sarà schierato in Veneto. In campo anche Simonetta Matone, la giudice già candidata a Roma in ticket con Enrico Michetti, e ora in lizza nel Lazio.

Partito democratico

Il segretario del Partito democratico Enrico Letta sarà capolista alla Camera in Lombardia e Veneto. Le liste per Camera e Senato sono state presentate alla Corte di Appello di Roma. Capilista per i plurinominali alla Camera nel Lazio 1: Nicola Zingaretti; Michela Di Biase; Claudio Mancini. Mentre nel Lazio 2 capilista Marianna Madia e Matteo Orfini. Per il Senato a guidare le due liste Cecilia D'Elia e Bruno Astorre. Il segretario del Psi, Enzo Maraio, è il secondo in lista nel proporzionale al Senato dopo D'Elia. In uno dei plurinominali per la Camera si presenterà quindi la giovane Caterina Cerroni, seconda nella lista dopo Mancini. Tra i candidati dei collegi uninominali della Camera troviamo: Paolo Ciani; Foschi; Rossella Muroni; Roberto Morassut, Lina Giannino; Marco Vincenzi; Patrizia Prestipino; Claudio Mancini; Carlo Romano di Impegno civico. Mentre tra i collegi uninominali del Senato confermata Emma Bonino (+Europa), Andrea Catarci (al posto di Filippo Sensi), e Monica Cirinnà. In Basilicata, dopo l'uscita di scena di La Regina, saranno l'attuale Sottosegretario agli Esteri, Enzo Amendola, e il deputato Vito De Filippo i capilista dem per la Camera ed il Senato.

Terzo Polo

Italia sul serio punta ai nomi forti per porre un argine al centrodestra soprattutto in Senato. Carlo Calenda è capolista nelle liste proporzionali nel Lazio (dove sfiderà Emma Bonino a Roma centro), in Veneto, in Emilia Romagna, in Sicilia. Matteo Renzi, ha invece annunciato invece che la lista al Senato in Lombardia, Toscana e Campania. Nel collegio uninominale della Camera, a Roma, la ministra della Famiglia Elena Bonetti che è candidata (sempre per il Senato) anche nella circoscrizione Veneto 2 e Calabria. Mara Carfagna sarà è capolista alla Camera in Campania e in Puglia, sia nel proporzionale che nei collegi uninominali di Napoli e Bari. Mariastella Gelmini correrà nell'uninominale del Senato a Brescia e a Bergamo e nel proporzionale del Senato a Milano, Brescia, Napoli e Bari dove farà ticket con Renzi che ha il ruolo di capolista. Sul fronte della Camera, spazio a Maria Elena Boschi come capolista nel proporzionale nel Lazio e in Campania.

Movimento 5Stelle

Per il M5s Giuseppe Conte si candida capolista in 4 regioni e 5 collegi per Montecitorio: Lombardia 1 (in 2 collegi), Campania 1 (primo collegio), Puglia 1 e Sicilia 1 (primo collegio).

L'ex sindaco di Torino Chiara Appendino è candidata capolista per la Camera nei 4 collegi del Piemonte per il M5s. In Lombardia, oltre a Giuseppe Conte, sono capolista anche Alessandra Todde (capolista pure in Sardegna) e il fratello di Giorgio Sorial, Samuel. L'ex procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho è candidato nel terzo collegio dell'Emilia Romagna e nel primo collegio della Calabria. Sergio Costa correrà come capolista nel secondo collegio Campania 1. Tra i capolista per la Camera figurano anche i vicepresidenti M5s Riccardo Ricciardi in Toscana e Michele Gubitosa in Campania 2 (secondo collegio).I candidati nel listino di Conte Livio De Santoli, architetto, ed Alfonso Colucci, notaio, corrono nel Lazio 1 (primo e secondo collegio).

L'ex ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli, l'ex capogruppo al Senato Ettore Licheri, l'attuale presidente dei senatori Mariolina Castellone, il vicepresidente 5 stelle Mario Turco e il magistrato Roberto Scarpinato sono tra i candidati capolista indicati al Senato. Patuanelli corre in Friuli Venezia Giulia, Lazio e Campania. Turco in Puglia e Basilicata. Scarpinato in Calabria e Sicilia. Licheri in Sardegna, Piemonte e Toscana. La Castellone in Campania.