Elezioni, le sfide tra i big: a Roma "derby" tra Zingaretti e Meloni, a Milano Cottarelli sfida Tremonti

Un testa a testa tra ex compagni di banco e leader di primo piano, città per città, dai centri più grandi alle periferie per ottenere un posto in parlamento. Le elezioni del 25 settembre, ora che le liste di candidati sono state ufficialmente presentate, saranno una sfida "all'ultimo voto" in cui non mancheranno scontri tra ex alleati diventati rivali o sfide tra personalità importanti e opposte storie di militanza.

Tra i "derby" più accesi c'è quello della capitale, dove per la Camera dei Deputati si fronteggeranno due big di primo piano, entrambi nella loro città natale: Giorgia Meloni, capolista per la coalizione di centrodestra e Nicola Zingaretti per il centro-sinistra. Sempre a Roma, ma per il Senato si scontreranno Calenda (Azione) e Bonino (+Europa)

A Bologna si sfidano Pierferdinando Casini (per la coalizione di centrosinistra) e Vittorio Sgarbi (centrodestra). A Milano si fronteggiano due economisti: l'ex ministro Tremonti (per Fratelli d'Italia) e Carlo Cottarelli (capolista per il Pd).