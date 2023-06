Meloni domani vede Macron. L'Eliseo: «Sul tavolo questioni europee, Nato e Ucraina». La missione a Parigi per l'Expo a Roma

Ue, Nato e Ucraina al centro dell'incontro di domani tra la premier Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron all'Eliseo. La presidente del Consiglio sarà domani a Parigi per promuovere la candidatura di Roma all'Expo 2030.

«Le relazioni bilaterali che uniscono la Francia e l'Italia, in particolare, l'attuazione del Trattato del Quirinale ma anche questioni europee e comune sostegno all'Ucraina», spiega l'Eliseo. Parigi aggiunge che l'incontro sarà preceduto da una dichiarazione alla stampa. La riunione, prosegue il servizio stampa di Macron, servirà anche a «preparare il vertice della Nato di Vilnius, l'11 e il 12 luglio». «I loro scambi - conclude l'Eliseo - saranno l'occasione di ribadire il loro sostegno comune all'Ucraina sulle questioni militare, umanitaria, economica, diplomatica e giudiziaria».

Meloni martedì a Parigi per l'Expo 2030 a Roma. A sostenere candidatura anche Gualtieri e Rocca

Gualtieri: bene Meloni a Parigi per l'Expo

«È una missione molto importante ed è positivo che ci sia la piena unità di tutte le istituzioni. Siamo tutti insieme a sostenere Roma, una candidatura importantissima per la città e il Paese. Abbiamo un progetto bellissimo, da tutti riconosciuto come il più bello, avanzato e sostenibile. Adesso si tratta di vincere questa campagna elettorale ed è molto importante che il Governo sia impegnato al massimo livello in questa assemblea di Parigi. È una decisione positiva che ha preso la premier Meloni, d'altronde tutti i paesi a questo stadio sono rappresentati al massimo livello. Era giusto e positivo che ci fosse questo impegno diretto che naturalmente apprezzo molto». Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ospite questa mattina di "Agorà" a proposito della missione di domani a Parigi per sostenere la candidatura di Roma all'Expo 2030, insieme alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.