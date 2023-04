Expo 2030, anche Favino in campo: «Roma merita di vincere»

«Sono orgoglioso di sostenere la candidatura Expo 2030, perché l'idea che dice anche il logo, è che Roma sia una porta aperta in questo momento a tutto il mondo. Qualcosa che è parte non solo della romanità ma dell'italianità. Come dato fondante del nostro paese». Così Pierfrancesco Favino in un video per il Comitato Expo 2030 Roma registrato stamattina in Campidoglio, dove ha incontrato i delegati Bie arrivati a Roma per la visita ispettiva. «Roma è una città aperta, come diceva il titolo dell'omonimo film di Rossellini - aggiunge - Roma è la città migliore per ospitare Expo 2030. Chiunque viene a Roma ha voglia di ritornarci. Chiunque verrà a Roma sarà benvenuto e non si scorderà di Roma».