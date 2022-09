Roma Expo 2030, presentata la candidatura ufficiale a Parigi

Roma Expo 2030 - È stato presentato oggi a Parigi al Bureau International des Expositions il dossier di candidatura di Roma per l' Expo 2030. «Un progetto senza eguali per il suo carattere innovativo», ha detto durante la conferenza stampa il sindaco capitolino Roberto Gualtieri, al fianco del presidente del Comitato di candidatura, l'ambasciatore Giampiero Massolo, e al sottosegretario agli Affari esteri, Manlio Di Stefano. Oltre alla capitale italiana, in corsa ci sono anche Odessa, in Ucraina, Riad, in Arabia Saudita, e Busan, in Corea del Sud. Nel novembre del 2023 è previsto il voto finale dei 170 membri del Bie. Il volume presentato oggi, che conta 618 pagine, è diviso in 21 capitoli, di cui 14 obbligatori e 7 aggiuntivi. Il Comitato ha consegnato formalmente anche la lettera di sostegno del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. «L'esposizione del 2030, che coinciderà non soltanto con le celebrazioni del centenario del Bie ma anche con il compimento, che cadrà proprio quell'anno - dell'Agenda per lo Sviluppo onusiana, ha un valore altamente simbolico», si legge nel messaggio del capo dello Stato. «Oggi l'ex non deve essere semplicemente un evento che c'è e poi finisce ma qualcosa che lascia un'eredità profonda», ha spiegato Gualtieri.