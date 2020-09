Regionali, Di Battista: «La sconfitta più grande nella storia M5S». Fico: «Colpe collettive»

All'indomani della vittoria del Sì al referendum sul taglio dei parlamentari, considerato un successo M5S, ci pensa Alessandro Di Battista a smorzare gli entusiasmi tra i grillini, parlando di «eccesso di esultanza» e ricordando che quella incassata alle elezioni regionali è la più grande sconfitta della storia del Movimento. E Roberto Fico: il M5s «deve portare avanti i suoi temi identitari» perchè la crisi viene da questo e non dai risultati regionali. «È inutile puntare il dito e dare le colpe a qualcuno: abbiamo una responsabilità collettiva». E invita a ripartire dai temi «identitari dell'origine come l'acqua pubblica, il salario minimo e la riforma della Rai.

«Se c'è una cosa sgradevole nelle elezioni è che poi sembra che abbiano vinto tutti. Così evidentemente non è e bisogna affrontare la realtà con onestà e lucidità», inizia Alessandro Di Battista analizzando il voto di ieri definendo quello delle Regionali «la più grande sconfitta del Movimento». Citando i dati degli scrutini (con la Campania in testa fino al Veneto dove nei prossimi anni i 5 stelle non potranno nemmeno fare opposizione) Di Battista contesta chi parla oggi - davanti a questa «debacle» - di alleanze: «Non è questo il tema - avverte - il tema è l'innegabile crisi identitaria del M5s» e di quel «sogno cui hanno creduto in tanti ma in cui oggi non credono più» facendo così «mancare le ragione per votare i 5s», «indebolendoci» e facendo sì che «con queste percentuali, tra due anni e mezzo sarà più facile la restaurazione».

Bene il 70% dei sì al referendum, «successo di Fraccaro e del gruppo parlamentare dei 5Stelle» oltre che del MoVimento al governo, spiega in diretta Fb. «Tuttavia quel 70% non può essere considerato solo un successo dei 5 Stelle. Bisogna essere cauti altrimenti rischiamo di commettere un errore». Di Battista avverte che il «risultato bellissimo» viene dal sì di tante persone che magari «non apprezzano il Movimento, che lo detestano» mossi al voto favorevole dalla voglia di «giustizia sociale», di «risparmio» o di riforme come quella elettorale. Ma, scandisce Di Battista, «questo eccesso di esultanza è fuorviante e non giusta».



Dall'ala sinistra del Movimento interviene il presidente della Camera Roberto Fico: gli Stati Generali del M5s «non siano una giornata spot, servono stati generali permanenti», avverte. l M5s nel campo profressista? «Noi siamo post ideologici ma la storia in questo momento è cambiata. Il mondo cambia e se il mondo cambia bisogna gestire il cambiamento. Non è un tabù dirsi ideoligici in quest'ottica ma anche di questo dobbiamo discutere negli Stati generali». Io dentro il nuovo organo direttivo M5s? «Sono sempre disposto a dare una mano al Movimento ma io sono per un organo collegiale: ma la qeustione non è solo questa: dobbiamo ritrovare una forza interna che deriva solo dal confronto. Io dico No a guerre tra personalismi ed egocentrismi. No a guerre tra bande o tra governisti e puristi». Il commento del premier Conte: «Gli amici del M5S non credo che si aspettassero brillanti risultati alle Regionali, storicamente è così. Adesso sono in una fase in cui il processo di transizione continuerà ad evolversi, fino a rilanciare la loro azione politica. Ma hanno motivo di che consolarsi, perché sono stati promotori della consultazione referendaria».

