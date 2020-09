«Caro Salvini, da tre giorni in ogni dichiarazione parli di me. Mi sembra quantomeno ingeneroso puntare il dito sulla mia persona, invece di fare un'analisi seria ed approfondita di quanto accaduto». Comincia così il lungo post su facebook pubblicato da Raffaele Fitto, candidato del centrodestra sconfitto alla presidenza della Regione Puglia, e indirizzato a Matteo Salvini, leader della Lega.



Fitto parla di «ingiusto fuoco di fila di dichiarazioni da parte tua e dei tuoi» e pone a Salvini una serie di domande chiedendogli, tra l'altro, come sarebbe andata a finire «se la Lega non avesse perso 16 punti percentuali rispetto a un anno fa». © RIPRODUZIONE RISERVATA