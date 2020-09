Elezioni regionali 2020: Lega primo partito in Valle d'Aosta, ma governo in dubbio. Fuori centrodestra e M5S

Lista di centrodestra (Forza Italia e Fratelli d'Italia) fuori. Niente quorum anche per il Movimento 5 stelle. E sebbene la Lega sia il primo partito è molto difficile che riesca a formare una maggioranza per governare. L'amministrazione regionale della Valle d'Aosta vacilla prima ancora di nascere. I risultati delle elezioni regionali lasciano dubbi sulla formazione del nuovo governo.

Elezioni regionali 2020, è 3-3. Toscana e Puglia al centrosinistra. Zaia 70%, De Luca oltre 65%

La Lega è il primo partito della Regione con il 23,9%. Sono andati bene i progressisti (con il 15,2%) che si candidano a sostenere una maggioranza con le forze autonomiste, a partire dall'Union valdotaine (15,8%). Ma sulle 12 liste che si erano presentate alle regionali soltanto la metà ha superato il quorum per entrare in consiglio (che poi elegge il presidente della Regione). Entra in consiglio Valle anche Pour l'Autonomie, lista costituita dall'ex presidente della Regione Augusto Rollandin, "sospeso" fino a novembre in base alla legge Severino a seguito di una condanna per corruzione. Fuori per una manciata di voti la lista formata da Forza Italia e Fratelli d'Italia che si ferma al 5,6%. Fuori anche M5S.



Salvini : «Pronti a governare»

«Storica vittoria della Lega, primo partito in Valle d' Aosta (24%) con oltre 8 punti di vantaggio sui secondi arrivati, con Nicoletta Spelgatti più votata in assoluto in tutta la Regione. Siamo pronti a governare questa splendida terra nel nome dell'Autonomia, del rinnovamento, del lavoro e della bellezza. Grazie, sacrifici e impegno di tanti anni ripagati dai cittadini», ha sostenuto invece il leader della Lega Matteo Salvini

