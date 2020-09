Zingaretti ora detta l'agenda: «Via i decreti Sicurezza e sì al Mes, nuova legge elettorale e stop bicameralismo perfetto»

decreti Sicurezza firmati Salvini e porte aperte al Mes. Nicola Zingaretti detta l'agenda del governo alla luce dei risultati delle elezioni Regionali che hanno visto il Pd crescere ovunque e sconfiggere la Lega in due sfide considerate fondamentali come la Toscana e la Puglia. «Crediamo che vada aperta una fase nuova e all'insegna del fare e della concretezza», dice il segretario Pd in conferenza stampa al Nazareno, parlando della maggioranza e del governo. E sottolinea esplicitamente la necessità del «rilancio di una nuova agenda di governo».



«Il Pd torna primo partito dove si vota e il pilastro attorno al quale costruire grandi alleanze competitive. Se si sommano le percentuali delle forze che costituiscono l'attuale maggioranza» il totale arriva al «48,7% mentre il centrodestra è al 46,5%. Questo conferma che le forze che sostengono il governo Conte se fossero state unite in tutte le regioni - e non è un conto solo matematico - sarebbero state la maggioranza degli elettori. Ci ha penalizzato la divisione e la moltiplicazione delle candidature».

«è opportuno che il ministro Speranza presenti un piano della nuova sanità italiana, per uscire da una discussione solo ideologica. Per poter costruire il migliore sistema sanitario del mondo, si utilizzi il finanziamento del Mes. Ma usciamo da una discussione solo nominalistica: entriamo nel merito».



Poi c'è il nodo riforme post-referendum. «Va aperto un grande cantiere, con un patto per le riforme. Sul superamento del bicameralismo paritario, abbiamo pronto un testo di legge che depositeremo a breve alla Camere. Il secondo punto è la legge elettorale e ci auguriamo e facciamo appello alle forze di maggioranza per andare avanti. È già incardinata la modifica dei regolamenti parlamentari». Lo dice il segretario del Pd Nicola Zingaretti in una conferenza stampa al Nazareno.

Ultimo aggiornamento: 17:19

«I nuovi decreti sicurezza ora vanno approvati con l'iter prima in Consiglio dei ministri e poi con l'iter legislativo», dice Zingaretti. Quanto al Mes,