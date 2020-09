Berlusconi, Zangrillo: ricoverato perché età e patologie pregresse. Non è intubato, sono ottimista

«Berlusconi è stato ricoverato visti età e patologie pregresse», ha detto Alberto Zangrillo, il primario della terapia intensiva dell'Ospedale San Raffaele, nel punto stampa sull'ex premier risultato positivo al Covid e colpito a un inizio di polmonite bilaterale.

«Nel volgere di qualche ora della giornata di ieri - ha spiegato Zangrillo - ho ritenuto di fare una visita a Silvio Berlusconi come la fa ogni medico ai suoi pazienti ed ho rilevato un blando coinvolgimento polmonare per cui ho ritenuto opportuno un approfondimento diagnostico al San Raffaele. Le risultanze mi hanno consigliato il ricovero ospedaliero che si è reso necessario perché di fronte a un paziente che si può definire a rischio per età e per patologie pregresse che sono a tutti note».

«Quindi - ha proseguito Zangrillo - in ottemperanza ai principi di sorveglianza e tempestività abbiamo scelto il ricovero con una situazione clinica che allo stato attuale è tranquilla, confortante e con indici clinici compatibili con ciò che abbiamo osservato clinicamente e con l'approfondimento diagnostico. Il ricovero si è reso necessario inoltre per svolgere un attento monitoraggio».



«Si tratta di un regime di ricovero normale. Berlusconi si trova in una camera che risponde ai requisiti regionali richiesti, con tutti i dispositivi di tutela di ospite e terze persone. Berlusconi non è intubato, respira spontaneamente. I parametri sono rassicuranti e mi fanno essere ottimista per le prossime ore e i prossimi giorni».Zangrillo ha fatto poi una sorta di mea culpa sulle sue note affermazioni fatte in passato in tv: «Quando dissi che il virus era clinicamente morto usai un tono provocatorio e forse un po' stonato», ha detto. «Non ho mai negato che il virus esista, contagi e sia stato letale e pericoloso. Sono stato il primo a dire "dobbiamo conviverci". Era aprile». «I contagiati - ha quindi sottolineato invitando a evitare «l'isteria collettiva» - restano però percentualmente contenuti nella loro sottoclassificazione di sintomatici. Auspichiamo che la situazione resti tale».