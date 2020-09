Berlusconi positivo al Covid, il fratello Paolo: «Non ha idea di come abbia preso il virus»

Silvio Berlusconi è «tranquillo, oggi ha lavorato e sta bene». Lo ha spiegato il fratello Paolo Berlusconi all'Adnkronos. «Silvio non ha assolutamente idea di come abbia preso il virus - ha aggiunto - ma la sua costitutizione è molto forte, ce la farà sicuramente».

Berlusconi positivo al Covid, da Zingaretti a Salvini gli auguri di pronta guarigione

Silvio Berlusconi positivo al Covid: «Ma continuo la battaglia». Positivi i figli Barbara e Luigi

«Noi avevamo già fatto tutti il tampone - aggiunge - ho visto mio fratello l'ultima volta ieri, quindi coscienziosamente ci siamo messi in autoisolamento da oggi, per precauzione e per qualche giorno, previo tampone che andremo a fare».



Ultimo aggiornamento: 22:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA