Ora che Silvio Berlusconi si trova ricoverato al San Raffaele, portato d'urgenza nel cuore della notte anche se lo staff assicura che «non c'è nessuna emergenza», si viene a sapere di una grande festa, come ai vecchi tempi, in cui il Cavaliere - tanto attento a sfuggire a ogni contagio da essersi rifugiato per mesi in Provenza, lontano dalla Lombardia zona rossa e dal successivo lockdown - è stato protagonista assoluto senza alcuna precauzione né tanto meno mascherina o distanza di sicurezza.

La sera del 14 agosto villa Certosa è stata infatti scenario di un festone degno dei tempi d'oro berlusconiani, di quelle con tanto di vulcano artificiale e fuochi pirotecnici. Mentre i figli Barbara e Luigi e rispettive famiglie si erano allontanati dalla Costa Smeralda alla volta di Capri, il Cavaliere ha invitato un centinaio almeno di ospiti, tra cui - racconta chi c'era - «molte ragazze, rimaste poi ospiti nelle dependence della villa. Al suo fianco, la compagna Marta Fascina e nessun altro familiare. Oggi anche la giovane deputata è positiva al Covid.

Ultimo aggiornamento: 11:41

