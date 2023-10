Wanda Nara come sta? «I miei figli chiedono se sto per morire. Haters? Pensano che sto bene perché non sto in ospedale. Che ne sanno della paura che ho»

Wanda Nara ha detto sì a Ballando con le Stelle, nonostante la malattia. «C’è il dottor Pavlovsky che vigila su di me da Buenos Aires e mi dice quel che posso e non posso fare. Gli sforzi, la tensione, la gara, gli allenamenti, li posso sopportare. Sono qui anche per mandare un messaggio di normalità ai miei figli. Vedono che ho grinta, che non sto chiusa in casa, che posso saltare, fare le piroette. Spero capiscano che la mamma è invincibile».

Wanda Nara a Ballando con le Stelle: «La leucemia? Sto seguendo le indicazioni dei medici. La vita è bella, ma ha momenti grigi»

Wanda Nara e la malattia, come sta?

Si racconta al settimanale Oggi non svelando ancora di cosa sia malata. Qualche mese fa era circolata in rete la notizia che Wanda avesse la leucemia, in merito a questo nessuna conferma nè smentita, ma quel che è certo è che comunque un grave problema di salute che ha spaventato molto sia il marito Icardi che i suoi figli, ma anche tutti i suoi familiari.

La paura dei figli

La showgirl ha poi parlato di come ha scoperto di essere malata e di come i figli lo abbiano saputo prima dai social che da lei. «Io non avevo ancora i risultati dei miei esami e lui (il giornalista Jorge Lanata ndr) lo ha detto al Paese e quindi anche ai miei figli.

Gli haters

Non solo i problemi di salute ma Wanda si trova anche a dover rispondere di continuo agli haters che dopo l'annuncio che parteciperà a ballando si sono scatenati. «Esiste la gente cattiva, non puoi farci nulla. Ai miei cinque bambini sto insegnando a essere forti, voglio che crescano con la corazza che mi sono fatta io. Non ho mai “giocato” con la malattia, soprattutto perché sono una mamma e so che le bugie ti tornano indietro, come i boomerang. Il problema è che se non ti vedono “inchiodata” a un letto, in ospedale, moribonda, senza capelli, pensano che stai bene. Ma che ne sanno di come sto, delle medicine che prendo, della paura che mi viene quando mi fermo».