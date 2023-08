Giovedì 3 Agosto 2023, 07:17 - Ultimo aggiornamento: 07:19

«Ho scoperto della mia malattia dalla televisione. Le infermiere sono arrivate piangendo e mi hanno abbracciata. Ho pensato: "sto per morire e non me lo dicono"». È scioccante il racconto di Wanda Nara, al punto che la stessa showgirl preferisce affidarlo alla voce di un amico - il giornalista argentino Angel de Brito - piuttosto che alla sua. La signora Icardi - agente e moglie dell'ex bomber dell'Inter Mauro, ora al Galatasaray - starebbe combattendo ormai da qualche settimana con la leucemia. Il nome della malattia non lo dice nessuno. Né lei, né de Brito. Che chiarisce: «Wanda mi ha detto esattamente di cosa si tratta, ma non pronuncerò quella parola finché non lo farà lei». E Wanda ha promesso alla sua Argentina che lo farà, non appena sarà di ritorno a casa e, forse, avrà metabolizzato parte dello choc esploso dopo la diagnosi. Irrispettosamente rilanciata, per l'appunto, dai media sudamericani prima che la stessa imprenditrice ne fosse a conoscenza.

SILENZIO SOCIAL

A far allarmare i fan di Wanda è stato il suo inusuale silenzio social. Il 10 luglio l'ultimo post con Icardi, dopo aver ricevuto il "Martin Fierro", tra i più importanti premi d'Argentina, assegnato dall'Associazione dei giornalisti di tv e radio. Poi, il nulla. Il 14 sui media irrompe la notizia del suo ricovero. La showgirl, dicono, è arrivata alla clinica Los Arcos con forti dolori addominali. Le prime analisi avrebbero rilevato un'infiammazione alla milza e una significativa anomalia dei globuli bianchi. Fino alla diagnosi, terribile: leucemia. Il silenzio social di Wanda continua, fino al 17, quando ricompare su Instagram per raccontare una versione della storia ripulita delle sue ansie e delle sue paure. Le analisi di rito, i valori sballati, il ricovero per analisi più approfondite. Tutto per la verità abbastanza generico. Ieri, trascorse altre due settimane, è invece arrivata la versione cruda, quella intima di una mamma di cinque figli terrorizzata dalla malattia.

L'ha snocciolata in una serie di messaggi inviati all'amico giornalista, che li ha letti durante la sua trasmissione. «Ho scoperto tutto dalla televisione, nessuno mi ha detto niente - scrive la showgirl - Sono andata nel panico perché non capivo cosa stesse succedendo. I medici avevano dei sospetti, ma non mi hanno dato una diagnosi finché non è arrivato il risultato della biopsia». Responso che ha fatto sprofondare la famiglia nelle voragini della comprensibile paura. «Mauro voleva lasciare il calcio, mia sorella Zaira è tornata dalle vacanze, mia madre era sdraiata per terra, i miei figli piangevano per quello che avevano sentito. Ho cercato di essere forte, ma intorno a me crollava tutto», le parole di Wanda.

Eppure la forza della showgirl alla fine ha contagiato tutta la famiglia. Icardi - che nei giorni scorsi aveva lasciato ufficialmente il Psg per diventare a tutti gli effetti un giocatore del "Gala" - ha messo da parte i propositi di ritiro e tutti insieme sono tornati in Turchia. Dove i tifosi locali, più che al loro bomber, hanno riservato affetto e striscioni a sua moglie. «Guarisci presto Wanda», recitava quello più grande che li ha accolti all'aeroporto.

LA GUARIGIONE

La battaglia della Nara per la guarigione è già cominciata al Fundaleu, un centro di Buenos Aires specializzato in malattie ematologiche, ma, conferma de Brito - «sarà lenta». «Da 15 anni vedo lo stesso medico a Milano e all'improvviso, dal nulla, ho dovuto cercare qualcuno in Argentina», recita un altro dei messaggi dell'imprenditrice, che ha rivelato di aver incontrato lo specialista che la sta seguendo adesso grazie all'amica attrice Susana Gimenez. «Della sua malattia, parlerà lei quando tornerà in Argentina», ha concluso de Brito.

LA POLEMICA

I problemi di salute di Wanda erano - l'imperfetto è d'obbligo - riusciti anche a smorzare i veleni sempre ribollenti del triangolo Nara-Icardi-Maxi Lopez, ex compagno di Maurito alla Samp, ex marito di Wanda e padre dei suoi primi tre figli. Maxi, che a sua volta si è risposato, è stato molto vicino alla ex moglie in questi giorni di esami e paure. Al punto che avrebbe voluto che si fermasse in Argentina per curarsi al meglio. Così non è stato: gli Icardi sono tornati a Istanbul e Lopez non l'ha presa bene. Immediato il ritiro del "following" sui social della ex consorte. Gesto infantile quanto basta ma sempre sufficiente a dimostrare la tenacia dei problemi di cuore e di orgoglio.