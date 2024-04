Da hostess a capo di Japan Airlines, Mitsuko Tottori: «Spero di essere da esempio per le altre donne»

Domenica 28 Aprile 2024, 10:24 - Ultimo aggiornamento: 11:34

Mitsuko Tottori, ex hostess, è stata nominata capo di Japan Airlines a gennaio, diventando la prima donna a ricoprire tale ruolo. La sua nomina ha sorpreso il settore aziendale del Giappone, poiché ha infranto il tradizionale schema di leadership dell'azienda, dominato da uomini. Tottori ha portato un nuovo approccio alla leadership dell'azienda, che ha subito una trasformazione radicale dopo il fallimento nel 2010. In una intervista alla BBC, Mitsuko Tottori racconta della sua carriera iniziata alla Japan Airlines subito dopo il disastro aereo più drammatico della storia dell'aviazione, quello che nel 1985 uccise 520 persone sul monte Osutaka. Questa esperienza ha sottolineato per lei l'importanza della sicurezza dell'aviazione, un principio che continua a guidare il suo lavoro. «Non mi considero la prima donna o la prima ex assistente di volo. Voglio agire come un individuo, quindi non mi aspettavo di ricevere così tanta attenzione».

Parlando alla BBC, la Tottori ha evidenziato la consapevolezza dell'importanza di questa nomina avvenuta poco dopo un altro incidente, avvenuto a gennaio, in cui l'equipaggio di della Japan Airlines evacuò con successo i passeggeri durante una collisione con un aereo della guardia costiera. Il governo giapponese continua a promuovere l'incremento delle donne in posizioni di leadership, mirando a raggiungere un terzo di posizioni dirigenziali occupate da donne entro il 2030. «Spero che la mia nomina incoraggi altre donne a provare cose che prima avevano paura di provare».