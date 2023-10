Wanda Nara a Ballando con le Stelle: «La leucemia? Sto seguendo le indicazioni dei medici. La vita è bella, ma ha momenti grigi»

Wanda Nara parteciperà da concorrente alla prossima edizione di Ballando con le Stelle. «Ci sono anche io nel cast di Ballando con le Stelle, lo so che non sarà facile per me con i problemi che ho avuto, ma darò tutta me stessa». Poi ancora: «Sono emozionata, non vedo l’ora di mettermi in gioco con la danza», ripete oggi la showgirl argentina pensando al suo nuovo impegno in Italia...

Una conferma a sorpresa.

Proprio per i problemi di salute avuti che hanno fatto preoccupare non solo tutti i suoi familiari e suo marito, il calciatore del Galatasaray, Mauro Icardi.

La malattia

Un problema di salute mai realmente svelato che potrebbe compromettera la gara? «Dopo un esame di controllo - ricorda la signora Icardi - mi hanno detto che alcuni valori erano risultati anomali, così mi sono sottoposta a ulteriori accertamenti che non sono andati bene. Ricordo che quando le infermiere mi hanno portato i risultati è stato tremendo. Mauro ha pensato di lasciare la carriera, mia sorella è tornata dalle vacanze, mia madre era sdraiata per terra con i miei figli che piangevano».

E Wanda Nara sui social non ha nascosto di aver avuto molta paura: «C’è sempre timore nell’attesa di un risultato, il timore che stia male qualcuno che ami. La vita è bella, ma ha momenti grigi». Ma tutto quello che fa lei diventa uno show. Anche un semplice esame di controllo, un prelievo. Tutto diventa materiale per il suo social da quasi 17 milioni di follower. A Roma si porterà spesso i suoi figli Constantino, Valentino e Benedicto, avuti dall’ex marito Maxi Lopez, e Francesca e Isabella, nate dal legame con Mauro Icardi.

L’ex opinionista del Grande Fratello Vip ha poi raccontato: «Non avevo ancora avuto l’esito, ma prima che io parlassi ho appreso dai giornali l’esistenza di una diagnosi che non conoscevo ancora... Ora sto seguendo le indicazioni dei medici». E così, appena si è sentita meglio e i risultati sono stati più confortanti, è volata a Istanbul per stare accanto al marito.

Ora finalmente farà il suo ritorno in Italia, il Paese che più ama, in quello in cui vorrebbe tornare a vivere con tutta la sua famiglia...