Pino Insegno, quasi fatta per Reazione a catena. Marco Liorni verso L'Eredità: le novità in Rai

Continua il valzer delle poltrone della Rai. Dopo lo stop alla conduzione dell'Eredità, Pino Insegno sembra aver raggiunto un accordo per la guida di «Reazione a Catena». Il conduttore romano condurrà così fino a dicembre «Il mercante in fiera», per poi approdare a giugno nel game show di Rai 1.

Pino Insegno a Reazione a Catena (non ad Affari Tuoi), Marco Liorni a L'Eredità: mancherebbe solo l'annuncio ufficiale

La decisione

Dopo lo stop alla conduzione dell'Eredità, maturato dopo un confronto tra la Rai e Banijay Italia, a Pino Insegno andrebbero la guida di Reazione a Catena, da giugno a dicembre 2024 e, da gennaio, una serata evento e un programma radiofonico. L'Eredità» in pole position resterebbe Marco Liorni, che con «Reazione a catena» domina stabilmente gli ascolti del preserale.