Instagram, chi guadagna (e quanto) di più in Italia: Chiara Ferragni "solo" seconda, ecco la top 5 italiana e la classifica mondiale

HopperHQ, piattaforma di analisi e monitoraggio dei social media, ha stilato anche quest'anno la Instagram Rich List 2023, ovvero la classifica delle persone più pagate su Instagram. Spoiler: due tra i 100 più ricchi sono italiani.

Un dato interessante riguarda la presenza femminile: il report mostra infatti che le donne continuano a dominare la classifica, mostrando come in questo campo il gender pay gap non esista più. Più della metà (56%) dei 100 profili di Instagram più pagati, appartengono infatti a donne.

Vediamo allora di seguito la classifica internazionale e quella italiana dei più pagati grazie a Instagram, e quanto arriva a guadagnare un influencer con un singolo post.