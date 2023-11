Eredità Gina Lollobrigida, quanto vale e a chi spetta dopo la condanna di Andrea Piazzolla? Il factotum potrebbe essere dichiarato “indegno”

Adesso la vera partita è quella dell'eredità. Perché Andrea Piazzolla, condannato oggi per circonvenzione di incapace a tre anni, oltre che al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di 500mila euro, a favore dei parenti dell'attrice, è anche erede al 50 per cento (l'altra metà è del figlio Milko Skofic) del patrimonio della Lollo. Dei beni rimane ben poco, le tre case nel centro di Roma sono state vendute, come i gioielli, e i soldi dei conti trasferiti.