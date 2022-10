Noemi Bocchi segue Totti anche in campo: in tribuna a Roma per la partita di calciotto (ma stavolta il Capitano perde)

Francesco Totti e Noemi Bocchi non si nascondono più. La nuova compagna e l'ex Capitano sono ormai inseparabili, anche nelle uscite pubbliche. E così, mentre Francesco è in campo per la consueta partita di Calcio a 8, Noemi ammira le sue gesta in tribuna. Seduta in terza fila, sorride, si lascia fotografare: all'Orange Sportclub questo lunedì c'è anche lei. È la prima volta che Noemi guarda dal vivo una partita di Francesco da quando stanno insieme.

E per la prima volta lo fa in zona Roma nord proprio dove i due sembra andranno a vivere insieme tra qualche tempo. Il Club dove Totti sta giocando infatti è in via degli Olimpionici, al Villaggio Olimpico, a una manciata di chilometri da Vigna Clara dove i due hanno appena preso una mega casa in cui andare a vivere insieme. Lei dalla tribuna è serena e felice e lui in campo anche, sintomo che le cose proseguono a gonfie vele, e il timore è passato.

Ha definitivamente abbandonato i cappelli con visiera per nascondersi dai paparazzi il pupone e ora li indossa solo per entrare e uscire dal campo e stavolta lo fa a favore di camera al fianco della sua Noemi.

Il team del Pupone perde 2-0 contro la Roma

Certo la partita non è andata benissimo per il team del Capitano che perde 2-0 e proprio contro la Roma, ma l'amore è un'altra storia. In panchina ad assitere c'era anche Christian, con fidanzata al seguito. Ormai sono superate anche le prove di "famiglia allargata".