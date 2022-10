Noemi Bocchi segue Totti (anche) allo stadio: in tribuna per la partita di calciotto ora c'è lei insieme al figlio (di lui) Cristian

Francesco Totti e Noemi Bocchi non si nascondono più. La nuova compagna e l'ex Capitano sono ormai inseparabili, anche nelle uscite pubbliche. E così, mentre Francesco è in campo per la consueta partita di Calcio a 8, Noemi ammira le sue gesta in tribuna. Seduta in terza fila, sorride, si lascia fotografare: all'Orange Sportclub questo lunedì c'è anche lei. È la prima volta che Noemi guarda dal vivo una partita di Francesco da quando stanno insieme.