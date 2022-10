Domenica 23 Ottobre 2022, 10:13

La sovranità alimentare di Giorgia Meloni passa anche per L'Hostaria del Vicoletto di Terracina. «Ho preparato per lei i nostri tipici antipasti, risotto alla crema di scampi e tonnarelli con i calamaretti», ha raccontato Biagio Tarquinio, titolare e chef dello storico ristorante di via del Quartiere. Un'azienda a conduzione familiare, specializzata nei piatti a base di prodotti ittici, privilegiando quelli a chilometri zero, acquistati dai pescatori locali.

L'occasione di Biagio e Giorgia è stata l'ultima cena nella cittadina pontina, prima dell'incarico di premier. La foto scattata all'interno del locale è stata postata sui social dal ristoratore venerdì sera, poche ore dopo che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella avesse affidato alla leader di Fratelli d'Italia l'incarico di presidente del Consiglio dei Ministri, un ruolo nel Belpaese mai assegnato prima a una donna. Io e Giorgia, ha scritto lo chef su Facebook, a corredo della fotografia che in poche ore ha totalizzato oltre 25.000 like e oltre tremila commenti.

LA PRIMA VOLTA 20 ANNI FA

Giorgia Meloni conosce bene Terracina: nella sua lunga militanza politica ha condiviso un percorso con Nicola Procaccini, due volte sindaco della bella cittadina rivierasca e attuale eurodeputato in quota al partito fondato dieci anni fa dalla neo-premier; due amici che si sono frequentati negli anni, a partire dal trascorso comune nelle file di Azione Giovani prima e poi in Alleanza nazionale, fino all'avventura in FdI, tra gioie e dolori per arrivare al successo elettorale delle elezioni di settembre per il dopo Mario Draghi.

C'era anche l'onorevole Procaccini quella sera al Vicoletto? «Lui c'è sempre», ha tagliato corto il ristoratore, confidando che quella era stata una cena tra pochi amici, alla presenza anche della moglie dell'eurodeputato. «La prima volta che ho servito Giorgia Meloni ha raccontato Biagio è stato vent'anni fa e Procaccini c'era. In tutto, se la memoria in mi inganna, è venuta nel nostro ristorante quattro volte, l'ultima recente è stata quella della foto».



SPECIALITÀ: I VIP

Tarquinio, nel suo ristorante dalla cucina tradizionale, non colleziona soltanto politici di primissimo piano. Diciamo che i vip sono la sua specialità. Tra le immagini, che scorrono veloci sulle pagine social del rinomato locale terracinese con personaggi dello spettacolo, protagonisti dei reality, ballerini, cantanti e attori, intervallati da uno spaghetto al tartufo, una cascata di crudi e altre bontà, c'è lo scatto, postato il 26 agosto scorso, di Biagio e Francesco. Sì, proprio lui, Francesco Totti, l'ex capitano della Roma, nell'estate più calda della sua vita, alle prese con il divorzio da Ilary Blasi e la love story con Noemi Bocchi. Un tormentone passato, come la sovranità alimentare di Meloni, per L'Hostaria del Vicoletto. Solo numeri uno, ha scritto Biagio accanto alla foto con il Pupone: 1.600 like e 68 commenti. Con la premier, a Biagio, è andata decisamente meglio.