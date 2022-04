Sophie Codegoni, l'influencer bloccata dalla polizia 27 volte in Turchia: «Non mi hanno riconosciuta nelle foto dei documenti»

La storia tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano prosegue a gonfie vele. I due ragazzi che al Gf Vip si sono conosciuti e innamorati, tra tra up & down, ora hanno intenzioni serie. Lei ha già conosciuto il figlio di lui e il progetto della convivenza è sempre più vicino. In questi giorni la coppia si è concessa una fuga romantica in Turchia, ma non tutto è andato come si sperava. A raccontare la vacanza (e gli inconvenienti) che doveva essere solo relax e romanticismo sono stati proprio i due ex vipponi a Casa Chi.

Sophie Codegoni fermata 27 volte dalla polizia

La modella infatti è stata fermata ben 27 volte dalla polizia in aereoporto.

«Mi hanno fermata 27 volte perché non mi hanno riconosciuta sui documenti. Sia all’andata che al ritorno, ma ero più piccola in quella foto». Ebbene si, Sophie non è stata riconosciuta nella foto del passaporto perché troppo diversa da come è oggi.

La reazione del fidanzato

Alessandro, ha cercato di sdrammatizzare e riderci su: «Lei era inc***atissima, io che ridevo. Era un’altra persona in quella foto. È stata una scena epica».

Inconvnienti a parte, l'amore tra Sophie e Alessandro, la casa dove trasferirsi insieme è già stata trovata (grazie anche all'aiuto di mamma Codegoni) e i due sono pronti a mettere su famiglia, matrimonio e figli inclusi.