Djokovic vince, poi viene colpito da una borraccia mentre firma autografi: lascia il Centrale sanguinante

La scena ha fatto in fretta il giro del mondo. Novak Djokovic, dopo aver battuto il francese Moutet al secondo turno degli Internazionali BNL d’Italia, si avvicina ai tifosi prima di imboccare il tunnel per gli spogliatoi. Dopo aver autografato un cappellino bianco, dall’alto cade una borraccia, una di quelle più rigide, e lo colpisce in testa. Nole si accascia a terra dolorante, tamponando la ferita, i tifosi si guardano attoniti.

Korda, rabbia contro il pubblico di Roma: «Hanno insultato me e la mia compagna. Forza Juve». Lei è la figlia di Nedved

Djokovic, la borraccia in testa dagli spalti

La borraccia è caduta dallo zaino di un ragazzo che si era sporto proprio per avere un autografo e non è stata lanciata come invece sembrava inizialmente. Il campione serbo è stato portato in sala medica perché ha perso sangue ma l’incidente non sembra al momento grave da interrompere in anticipo il suo percorso al Foro Italico.

Someone threw a water bottle at Novak Djokovic’s head when he was signing autographs.



He ends up on the floor.



Absolutely disgusting behavior from whoever did this.



The world is becoming a very sad place.



pic.twitter.com/u0rOtejvRB — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 10, 2024

Sarà Nole, che intanto non sarà nella conferenza stampa prevista in serata, a decidere.

Secondo quanto fa sapere la Direzione degli Internazionali BNL d’Italia il campione serbo è stato sottoposto alle medicazioni del caso, ha già lasciato il Foro Italico per tornare in albergo, le sue condizioni non destano preoccupazione.

Il tifoso non è stato fermato

Il tifoso è uscito e non è stato fermato perché non responsabile di un gesto violento nei confronti di Djokovic. Di certo potrebbero subire una stretta i protocolli di sicurezza per i giocatori una volta finite le partite. Ma questa è un’altra storia.