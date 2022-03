Fabrizio Corona bannato da Instagram: «L'ha pagata cara». Troppe denunce o strategia? Ecco cosa è successo

Fabrizio Corona sparisce da Instagram. Ma non per sua scelta. ll profilo social dell'ex re dei paparazzi, che conta più di 1 milione e 200 mila follower è stato bannato. Non si sa ancora quale sia la reale motivazione ma oggi nel giorno del suo 48esimo compleanno Fabrizio non potrà postare nulla e non si sa per quanto altro tempo. Strategia dello stesso o decisione del socialnetwork?

Fabrizio Corona bannato da Instagram, le indiscrezioni

«A seguito di denunce, segnalazioni, ecc.ecc. il profilo di Fabrizio Corona è stato bannato.. con i social non si scherza e preso ne verranno bannati tanti altri che in maniera pesante a tratti violenta trattano argomenti di cose e persone che a loro non dovrebbero assolutamente riguardare» ha scritto in una Ig stories l'influencer Amedeo Venza.

Le denunce social ricevute da Fabrizio

E in effetti le denunce , almeno social, ricevute dall'imprenditore non sono state poche. Solo negli ultimi giorni possiamo annotare: Federica Calemme e Sophie Codegoni. Le ultime storie Corona le aveva "dedicate" all'ex gieffina Federica, ora attualmente fidanzata con Gianmaria Antinolfi. A essere state prese di mira furono in quell'occasione le gambe della modella che furono paragonate a quelle di un calciatore. Il gesto aveva sollevato numerose critiche e polemiche e l'ex re dei paparazzi fu stato accusato di body shaming. Non si era stata "zitta e buona" neanche la ragazza che aveva risposto, via social, postando un'immagine con le gambe in vista e una dedica per Fabrizio: «Sfigato».

Il caso Sophie Codegoni

Prima di lei erano finiti nell'obiettivo dell'ex di Nina Moric, Sophie Codegoni, il fidanzato Alessandro Basciano e Valeria Pasciutti sua mamma. «Ma se non parlano di me di cosa parlano questi due ebetini (Sophie e Alessandro)...I loro contenuti sono l'espressione del mondo social. E la madre? Venderebbe la figlia per una copertina o una diretta Insta. durata: 3 mesi».

Nel mirino anche Giorgia Soleri, Ilary Blasi e la guerra in Ucraina

Ma queste solo le ultime due "sparate" di Fabrizio. Prima di loro c'erano state Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano dei Maneskin, e anche Ilary Blasi a ricevere critiche. Della Soleri, Corona non aveva gradito uno scatto in cui la modella si mostrava ai suoi follower in leggings e top rosa e ascelle non depilate. «Vomito per queste finte radical chic che devono ostentare un femminismo di cui non c'è più bisogno». Così aveva "sentenziato" l'ex re dei paparazzi. Ma d'altronde è lui stesso a spiegare perché a detta sua, può permettersi di "criticare" tutti. «La differenza tra me e tutti gli altri personaggi dello spettacolo è questa. Se vado in qualsiasi trasmissione, se viene chiunque dello spettacolo, io so dirti davvero chi è, da dove viene e perché. Questo è il mio mestiere. Questi personaggi li ho inventati tutti io».

Queste le parole di un Corona appena tornato in tv, che aveva scelto un'emittente napoletana su Canale 21 ospite al Peppy Night Fest di Peppe Iodice per dire la sua verità. «La Gregoraci? L'ho fatta fidanzare io con Briatore. Ilary Blasi? A 16 anni veniva con sua madre che mi portava il book con le sue foto nude». Insomma fabrizio pare proprio sia certo che la sapienza di un settore da la possibilità di giudicare. Per non dimenticare i continui attacchi diretti a Selvaggia Lucarelli. Ma non solo sentenze sui vip, Fabrizio non si è risparmiato neanche dal raccontare la sua visione della guerra tra Russia e Ucraina.

La verità

Ora non sappiamo cosa sia realmente successo ma i fan si chiedono che fine abbia fatto Fabrizio, ora le cose sono due: o Instagram ha bannato il profilo a causa delle troppe denunce ricevute dal 48enne oppure è un'altra mossa molto astuta dello stesso magari per festeggiare il suo compleanno con l'effetto sorpresa.