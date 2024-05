Eden Golan, chi è la cantante israeliana (contestata) in gara all'Eurovision: età, carriera, vita privata

Era tra le esibizioni più attese quella di Eden Golan, la cantante israeliana in gara all'Eurovision Song Contest 2024, proprio per le possibili contestazioni che l'avrebbero potuta accompagnare. E così è stato: fischi e cori per la Palestina libera hanno fatto da sottofondo al brano Hurricane ieri (9 maggio), sia durante le prove che in occasione dell'esibizione vera e propria. Vediamo insieme chi è Eden Golan.

Chi è

Eden Golan è una giovane artista emergente di origine israeliana, nata da genitori russi il 5 ottobre 2003 (ha 20 anni). Ha trascorso parte della sua infanzia in Russia dove è stata vittima di antisemitismo, una circostanza che l'ha fatta sentire spesso fuori posto e mai completamente integrata nella società russa.

Tornata in Israele, ha coltivato la sua passione per la musica, partecipando a vari concorsi canori già dall'età di 9 anni. Eden Golan è molto riservata: non sappiamo infatti se abbia un compagno o una compagna.

La carriera

La carriera di Eden Golan ha preso il via grazie alla sua partecipazione alla selezione russa per il Junior Eurovision Song Contest nel 2015. Successivamente, ha preso parte a The Voice Kids in Russia, mettendo in mostra tutte le sue capacità vocali e performative. Dopo il reality show, per due anni è stata la frontwoman delle Cosmos Girls, un gruppo femminile che ha riscosso successo in Russia. La svolta decisiva è arrivata quando ha vinto il talent show israeliano Rising Star, che le ha permesso di rappresentare Israele all'Eurovision Song Contest 2024.

Il brano in gara all'Eurovision 2024

Per l'Eurovision 2024, Eden Golan presenta "Hurricane", un brano che inizialmente si chiamava "October Rain" e che faceva riferimento agli attacchi di Hamas del 7 ottobre, con un testo che includeva versi molto emotivi e forti. Tuttavia, per conformarsi alle regole dell'Eurovision, che impediscono contenuti esplicitamente politici, il brano è stato modificato. Il nuovo testo di "Hurricane" narra la storia di una giovane donna in crisi personale. La canzone è tra le favorite per la vittoria secondo i bookmaker.