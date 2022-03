Fabrizio Corona, la confessione choc su Sophie Codegoni: «La mamma venderebbe la figlia per una copertina»

Sophie Codegoni e Fabrizio Corona erano "fidanzati" e poi il rapporto è diventato manager e personaggio pubblico (da lanciare), poi tutto è cambiato. Dopo il Gf Vip, nonostante l'ex di Uomini e Donne avesse difeso a spada tratta l'ex Re dei paparazzi, si percepiva che tutto stava per cambiare. Già Alessandro Basciano aveva sibillato che Corona era una persona da tenere a distanza, ma ora abbiamo la certezza.

Fabrizio Corona e Sophie Codegoni, rapporti finiti

Sophie e Alessandro ieri sono stati ospiti di Verissimo e hanno rilasciato la prima intervista di coppia dopo il reality condotto da Alfonso Signorini. Ovviamente visto qunato successo nel loft di Cinecittà, Silvia Toffanin non poteva esimersi da fare una domanda su Corona, visto che lui stessa ha voluto "sponsorizzare" il flirt avuto con Sophie prima che lei entrasse nella Casa e di cui Basciano non sapeva nulla. Le foto trasmesse in diretta da Signorini però non avevano scosso più di tanto Basciano; l’ex vippone si aspettava solo che Sophie gli raccontasse tutto prima di scoprirlo dai giornali. L'influencer invece stava aspettando di uscire dal gioco per parlargli senza telecamere di Corona, ma alla fine lui, amante del gossip, ha anticipato il tutto tramite i giornali.

Le dichiarazioni a Verissimo

A Verissimo Sophie però ha messo le cose in chiaro: non ne vuole sapere più niente di Corona, perché uscita dal GF Vip si è accorta che alcune cose concordate non sono state fatte. Per questo non ci sono più rapporti fra loro.

Per di più le continue frecciatine di Fabrizio non sono state gradite dalla modella: «Non mi interessa parlare di lui, che è quello che vuole». Insomma, Sophie ricorderà Corona come una «persona meravigliosa che per lei ha fatto tanto», ma poi ha ricevuto una grande delusione.

La reazione da Basciano

Anche Basciano segue il pensiero dela fidanzata. Nel Gf Vip Ale ha raccontato di aver sentito in privato Corona e di aver avuto una conversazione serena con lui. Allora Corona avrebbe ammesso di voler creare un caso mediatico, ma la coppia avrebbe prefito lasciar correre.

Corona ci va giù pesante

Chissà se continuano a essere della stessa opinione visto che Corona continua ad andarci giù pesante. Dopo le dichiarazioni dei due a Verissimo infatti Fabrizio non si è tirato indietro e ha voluto dire la sua:

«Ma se non parlano di me di cosa parlano questi due ebetini… I loro contenuti sono l’espressione del mondo social. E la madre? Venderebbe la figlia per una copertina o una diretta Instagram. Durata: 3 mesi»

Entra nella bufera ediatica così anche valeria, la mamma di Sophie, che già aveva detto di non amare il manager. La tesnione sale alle stelle, vedremo cosa succederà.