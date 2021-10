GFvip, Sonia Bruganelli e Tommaso Zorzi alleati contro Adriana Volpe? La nuova frecciatina social

Venerdì 1 Ottobre 2021, 15:40 - Ultimo aggiornamento: 15:53

Al GFVip tra Sonia Brugnelli e Adriana Volpe non scorre certo buon sangue. Dopo la discussione tra le due opinioniste, nata intorno a una foto della moglie di Paolo Bonolis con Giancarlo Magalli, arriva ora un'ennesima frecciatina social. A scagliare il dardo infuocato dall'arco della polemica è ancora una volta Sonia Bruganelli. Suo scudiero d'eccezione, Tommaso Zorzi, vincitore della precedente edizione del GFVip.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Gf Vip, scontro Adriana Volpe e Sonia Bruganelli TELEVISIONE Gf Vip, tutte le bugie ai casting TELEVISIONE Il confronto tra Soleil e la fidanzata di Gianmaria GF VIP GFVip, gaffe della regia

Bruganelli e Bonolis a cena con Zorzi: «Non è come sembra»

Arriva ancora una volta da Instagram l'ennesima frecciatina di Sonia Bruganelli ad Adriana Volpe. Sin dalla prima puntata del reality di Canale 5, le due opinioniste non sono state in grado di camuffare la loro reciproca antipatia. A far infuriare Adriano Volpe, dopo la seconda puntata, era stata una foto postata dalla Bruganelli in compagnia di Giancarlo Magalli, suo «acerrimo nemico». Le spiegazioni fornite dalla moglie di Paolo Bonolis per giustificare un selfie in così particolare compagnia non avevano del tutto convinto il pubblico del GFVip.

Gf Vip, Soleil contro Ainett e Samy: «Urlate come scimmie». Scoppia la bufera: «È razzismo»

Ma quando il fuoco di antipatia tra le due sembrava quasi estinto, arriva ora una nuovo post infuocato. Protagonista della provocazione Tommaso Zorzi con cui la Volpe ha avuto modo di confrontarsi, anche duramente, durante la scorsa edizione dello show di Alfonso Signorini. La foto incriminata ritrae Zorzi in compagnia di Paolo Bonolis probabilmente durante una cena. «Chissà», ha commentato Zorzi ripostando la foto della Bruganelli, quasi a voler alimentare le congetture dei più maliziosi.

Gf Vip, le sorelle Selassié non sarebbero vere principesse: «Il padre è figlio del giardiniere»

Sonia bruganelli, la foto con il figlio Davide Bonolis fa impazzire i social

I social della Bruganelli sembrano essere un luogo particolarmente interessante per seguire i retroscena di questa edizione del GFvip. Proprio qui l'opinionista ha scelto di postare nelle scorse ore una foto che ha fatto impazzire i follower, quella con suo figlio Davide Bonolis. I due si mostrano durante lo scambio di un tenero bacio nello studio della trasmissione. La somiglianza tra Davide e papà Paolo è impressionante. «Che belli», si legge nei commenti. E poi ancora «Questa foto fa bene al cuore».