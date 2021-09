Gf Vip, scontro Adriana Volpe e Sonia Bruganelli: «Non siamo certo amiche»

Lunedì 27 Settembre 2021, 23:29

La quinta puntata del Gf Vip parte con il botto. Non poteva certo mancare Alfonso Signorini dall'iniziare con lo scontro tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli scoppiato sui social. Quest'ultima infatti a cena in un ristorate romano ha postato una foto con Gianfranco Magalli acerrimo nemico di Adriana. Il conduttore chiede: «Sonia scusami ma con tante persone proprio con Magalli dovevi fare a foto?»

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Gf Vip, tutte le bugie ai casting: da Raffaella Fico a Soleil... TELEVISIONE Gf Vip, il confronto tra Soleil e la fidanzata di Gianmaria: le... LA POLEMICA GF Vip, Jo Squillo: la frase sui latticini e i noduli al seno... GELOSISSIMA Gf Vip, Manuel Bortuzzo flirta con Sophia Codegoni: Lulù... GF VIP Francesca Cipriani si butta a terra e urla al Gf Vip: reazione... SPETTACOLI Amedeo Goria nudo, polemiche al Grande fratello vip

È a questo punto che Sonia dopo essersi seduta comoda sulla poltrona dello studio spiega come sono andate le cose: «io e Paolo siamo andati in questo ristorante e c'erano 4 persone tra cui magalli e io ero a fianco una persona che lo aveva lavorato con lui. A quel punto Gianfranco si è avvicinato e mi ha parlato di adriana dicendomi che aveva visto che ora io e lei collaboravamo per questo programma e mi ha chiesto cosa io pensassi della Volpe. Io ho semplicemente e sinceramente risposto "siamo diverse di certo non siamo amiche"». Poi la moglie di Bonolis continua a raccontare che hanno continuato a cenare e poi lei stessa ha chiesto a Magalli di fare una foto: «immaginavo Adriana avesse forza interiore diversa da quella che ha».

Gf Vip, lite tra Adriana e Sonia

L'altra opinionista dal suo canto si è goduta la chiacchera comodamente con tanto di pop corn e dicendo solamente che non ha nulla da aggiungere. E Sonia riprende la parola per dire «certo hai già scritto tutto sui social facendo scoppiare un grande caos». E continua a spiegare la moglie di Bonolis: «Io le ho scrito su whatsapp e non ha voluto risolvere» ma Adriana è pronta a prendere il cellulare e a mostrare tutti i messaggi ma Alfonso le blocca. Sonia rientra solo per dire: «Sicuramente io sono stata leggera»