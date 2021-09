Gf Vip, le sorelle Selassié non sarebbero vere principesse: «Il padre è figlio del giardiniere»

Mercoledì 29 Settembre 2021, 18:29

Le sorelle Selassié del Gf Vip potrebbero non essere davvero delle principesse. La "bomba" stata sganciata dal settimanale Oggi, secondo il quale il padre di Clarissa, Jessica e Lulù, Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié, si chiamerebbe in realtà Giulio Bissiri e non avrebbe alcuna discendenza imperiale, come conferma il mandato di cattura internazionale emesso il 5 marzo scorso: l'uomo infatti attualmente si troverebbe in carcere a Lugano per truffa da 10 milioni di franchi dopo essere stato arrestato lo scorso giugno a Lussemburgo.

Gf Vip, tutte le bugie ai casting: da Raffaella Fico a Soleil Sorge, le verità nascoste

Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo e Lulù: nella notte lui prende le distanze. Cosa ha detto ai coinquilini

<h2> Il retroscena svelato </h2>

Bissiri sarebbe in realtà il figlio di un giardiniere italiano che lavorava nel palazzo del vero imperatore Hailé Selassié, e trascorreva molto tempo con i nipoti dell'imperatore, che lo consideravano di famiglia. Così avrebbe convinto i veri nipoti a confermare attraverso una delega la sua discendenza dal duca di Harar, secondogenito dell'imperatore. A partire da questa delega sarebbe poi riuscito a far modificare i suoi documenti e a farsi passare per il terzo nella successione imperiale etiope.