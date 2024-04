Lunedì 29 Aprile 2024, 18:35

Il Principe Harry tornerà in Gran Bretagna perchè dovrà presenziare l'8 maggio alla cattedrale di St.Paul per celebrare i dieci anni dell'Invictus Games e al momento non sembra previsto l'incontro con la famiglia reale né la presenza della moglie Meghan Markle.

Harry torna a Londra (ma senza Meghan Markle): la dichiarazione criptica e le nuove ipotesi

Il rapporto con la famiglia

La coppia si era allontanata nel 2020 dalla famiglia reale quando decisero di abbandonare i titoli reali e di trasferirsi in America. L'ultima volta che è stato avvistato il Principe Harry a Londra è stato a febbraio quando Re Carlo III aveva comunicato in mondovisione di avere un cancro.

L'incontro con Kate

Recentemente Kate Middleton ha annunciato in mondovisione di avere un tumore e al momento un riavvicinamento tra Il Principe Harry con William e Kate sembra essere impossibile nonostante questa situazione. Tom Bower ha dichiarato al MailOnline: «Sono sicuro che non vedrà Kate. Ma per riaffermare la sua regalità e i suoi titoli per valorizzare il suo marchio, farà uno sforzo enorme per farsi vedere in visita a suo padre, il re». Secondo il commentatore reale Richard Fitzwilliams: «Katherine è sottoposta a un trattamento chemioterapico preventivo e, data la profondità della frattura, mi sembra improbabile. L'unica speranza di riconciliazione è che avvenga in privato e non lo sapremo». Secondo alcuni però in realtà un primo contatto telefonico c'è stato tra il Duca e la Duchessa del Sussex con i Principi del Galles subito dopo che Kate aveva annunciato di avere un tumore.

L'assenza di Meghan Markle

Harry e Meghan sono stati invitati in Nigeria dal capo di stato maggiore della difesa del paese che ha incontrato Harry in Germania lo scorso settembre agli Invictus Games di Dusseldorf per prendere parte ad "attività culturali" per una visita reale non ufficiale. Meghan ha rivelato nel 2022 di aver scoperto di essere nigeriana al 43% dopo aver eseguito un test. Parlando nel suo podcast Archetypes al comico nigeriano-americano Ziwe Fumudoh, ha detto: «Inizierò a scavare più a fondo in tutto questo». Il commentatore reale Richard Fitzwilliams ha detto che, poiché la Nigeria spera di ospitare futuri Invictus Games e i legami di ascendenza di Meghan con il paese, è logico che la coppia faccia il viaggio.

Un portavoce di Invictus Games ha confermato che il Duca di Sussex parteciperà alla funzione del Ringraziamento presso la Cattedrale di St Paul mercoledì 8 maggio per celebrare i dieci anni da quando i giochi furono creati come un evento sportivo per i militari e i veterani, ma non è ancora chiaro se sua moglie Meghan Markle si unirà a lui, infatti non è stata menzionata la sua presenza all'evento. Alcuni ritengono che potrebbe non essere presente visto che a distanza di due giorni ci sarà il compleanno del loro figlio, Archie.