Celebrazione di Santa Caterina da Siena: vita e opere della vergine e dottoressa della Chiesa

Lunedì 29 Aprile 2024, 09:20 - Ultimo aggiornamento: 09:35

Santa Caterina da Siena, venerata come vergine e dottoressa della Chiesa, indossò l'abito delle Suore della Penitenza di San Domenico e dedicò la sua vita alla profonda introspezione spirituale, cercando di comprendere Dio attraverso se stessa e viceversa. Fu fervente nella sua missione per la pace, lottando instancabilmente per il ritorno del Papa a Roma e per il rafforzamento dell'unità della Chiesa. Caterina lasciò un'eredità di scritti spirituali profondi che riflettono la sua eccezionale dottrina. Papa Francesco a Venezia dopo il caso Vannacci: «Servono luoghi inclusivi in cui nessuno è emarginato»