I migliori anni, stasera in tv torna il programma di Carlo Conti: da Nile Rodgers a Patty Pravo, gli ospiti

È tutto pronto per il grande ritorno in prima serata su Rai1 de “I Migliori Anni”, il varietà ideato e condotto da Carlo Conti e realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy. Cinque puntate, a partire da stasera in tv, sabato 6 aprile alle 21.25 su Rai 1, in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma, e su Rai Italia.

Il format si propone di far rivivere al pubblico in studio e ai telespettatori le emozioni e i momenti più indimenticabili dei passati decenni, riportando in auge personaggi, canzoni, oggetti e mode mai dimenticate.

I migliori anni, stasera in tv torna il programma di Carlo Conti

Nella prima puntata, tra gli artisti internazionali ci sono una vera leggenda della musica mondiale, Nile Rodgers, membro fondatore degli Chic e produttore delle più grandi star (da Madonna a Diana Ross, da David Bowie ai Daft Punk), il cantante americano George Mccrae e il britannico Raymond Burns, meglio conosciuto come Captain Sensible, leader dei Damned. Tra le star italiane, invece, la divina Patty Pravo e Fausto Leali, Francesco Gabbani, Amedeo Minghi, e ancora, Wilma De Angelis e Syria e l'autrice e interprete Valeria Rossi.

Le novità

Se la musica è fondamentale, le parole non lo saranno di meno: grandi interpreti dello spettacolo italiano (nella prima puntata Carlo Verdone), attraverso il nuovo «3 x 3», racconteranno le loro personali hit parade di personaggi, canzoni e oggetti e quant'altro abbia segnato il loro cammino umano e artistico. Le parole saranno anche protagoniste dei momenti divertenti affidati a Maurizio Battista, il comico che ha uno sguardo molto personale ed esilarante su ciò che accadeva nel corso de 'i migliori annì, per sorridere delle vecchie abitudini impresse nella memoria, ma ormai superate. Gli oggetti de «I Migliori Anni» saranno anche i protagonisti di una divertente parentesi in compagnia di Giorgio Mastrota che, con la sua grande forza di persuasione, li descriverà in un modo inusuale e ironico, tornando ai tempi d'oro delle televendite.