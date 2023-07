Rita Dalla Chiesa, rabbia contro la nuova Ztl di Roma: «Ho le auto vecchie, non posso tornare a Vigna Clara»

C'è chi alle proprie macchine, anche se un po' datate, proprio non vuole rinunciare. È il caso di Rita Dalla Chiesa, conduttrice e parlamentare di Forza Italia, che sui social si è lamentata della nuova Ztl di Roma. «Hanno cominciato a mettere la Ztl anche a piazza Giochi Delfici, Vigna Clara. Quindi, io non posso tornare a casa la sera o andare al supermercato perché la mia macchina è vecchia. Dobbiamo comprare tutti macchine nuove. Questo sindaco è il peggio che ci potesse capitare», ha scritto menzionando Roberto Gualtieri.

Hanno cominciato a mettere ztl anche a PiazzaGiochi Delfici,Vigna Clara.Quindi io non posso tornare a casa la sera o andare al supermercato perché la mia macchina e’ vecchia.Dobbiamo comprare tutti macchine nuove.Questo #sindaco e’ il peggio che ci potesse capitare. #Gualtieri — rita dalla chiesa🇮🇹 (@ritadallachiesa) July 14, 2023

Le auto di Rita Dalla Chiesa

La nuova Ztl da novembre limiterà gli spostamenti dei veicoli più inquinanti (fino a diesel Euro 4 e benzina Euro 3), tra cui le due vetture di Rita Dalla Chiesa: una Micra immatricolata nel 1998 e una Rav4 della Toyota nel 2005. Che non potranno evidentemente circolare nell'area di Vigna Clara, quartiere residenziale di Roma Nord dove Rita Dalla Chiesa vive in un appartamento con un terrazzo con vista sulla Capitale.

Le proteste

Già da mesi vanno avanti le proteste di chi vive in periferia e che in centro passa spesso per andare a lavorare. Ma la rabbia dei residenti ora coinvolge tutti, anche chi avrebbe la possibilità di cambiare auto e comprarne una meno inquinante (come la stessa Dalla Chiesa, che come riportato dal sito della Camera dei Deputati ha 127mila euro di redditi imponibili dichiarati nel 2022) ma che evidentemente vuole scegliere liberamente come e quando farlo. Il provvedimento dell'amministrazione Gualtieri, che ha agito recependo il piano regionale di risanamento della qualità dell'aria, punta a diminuire l'inquinamento a Roma migliorando le condizioni di salute dei cittadini.

Ma i problemi sono stati sottolineati da gran parte della comunità: i mezzi di trasporto spesso non permettono di muoversi senza auto, creando non pochi problemi ai lavoratori romani.