Mercoledì 7 Giugno 2023, 07:03

Il Campidoglio sta studiando due soluzioni per la nuova zona a traffico limitato che entrerà in servizio a novembre di quest'anno: un sistema di accessi bonus in relazione alle diverse categorie di autoveicoli e il Move-In, una scatola nera che conteggia i chilometri e che, fino a una certa soglia, consentirà l'ingresso per i mezzi più inquinanti. Gli euro 4 potranno circolare fino alle zone Vam, all'altezza delle Mura.

LE SOGLIE

I varchi con le telecamere sono in corso di installazione e dal primo novembre sarà tutto operativo. Il sistema dei bonus prevede per le auto a benzina euro 0, 1 e 2 e diesel euro 0, 1, 2 e 3 fino a 60 ingressi durante l'arco di un anno. Questi si dimezzeranno a 30 a partire dal primo novembre 2024 e diventeranno solo 5 dal novembre 2025. Stessi numeri toccheranno motoveicoli. Più complesso, invece, il sistema del Move-in, che con una scatola nera prevede il tracciamento del chilometraggio percorso dall'auto all'interno del perimetro della nuova fascia verde. Il sistema traccia il mezzo e una volta superata la soglia totale di chilometri verrà rimosso dalla white list che viene inviata quotidianamente a Roma Capitale. Il sistema Move-in entrerà in esercizio da gennaio 2024: chi aderirà avrà diritto a fasce chilometriche che varieranno in relazione alle emissioni.

Per esempio, a partire da novembre 2023 le automobili a benzina euro 0 potranno fare 600 chilometri l'anno, gli euro 1 fino a 800, gli euro 2 fino a 2.500. I diesel euro 0 arriveranno a 600, gli euro 1 a 800, gli euro 2 a 2000, gli euro 4 a 4.000. Queste stesse soglie saranno mantenute, secondo le intenzioni del Campidoglio, anche per il 2024 e il 2025. Altri limiti, invece, sono allo studio per autobus e autocarri. Dal primo novembre 2025 ai veicoli storici immatricolati da più di 30 anni viene confermata l'assegnazione di 30 bonus. I veicoli delle aziende di cinematografia potranno entrare in fascia verde usando il Move-in (cosa che dovranno fare anche gli urtisti dal novembre 2024). I mezzi a Gpl e metano saranno esclusi dai provvedimenti. Questo pacchetto sarà presto discusso dal sindaco Roberto Gualtieri con il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. L'installazione delle telecamere ai varchi della nuova Ztl (più grande rispetto alla precedente e, in alcuni punti a Sud e a Nord della città arriva fino al Grande raccordo anulare) ha sollevato tantissime proteste da parte di molti residenti.