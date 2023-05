Roma, raccolta firme contro la Ztl di fascia verde

Il consigliere e capogruppo della Lega al Senato, Fabrizio Santori, ha promosso una raccolta di adesioni per rimuovere i divieti di transito nella Ztl di fascia verde, entrata in vigore sei mesi fa. Anche il sindaco Roberto Gualtieri, da sempre convinto della necessità di ridurre traffico ed emissioni, non esclude modifiche al perimetro. Le firme raccolte finora dalla petizione lanciata dalla Lega sono oltre 70.000, più di 50.000 quelle online, cui si sommano quelle raccolte sul territorio.