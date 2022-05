La Regina Elisabetta rinuncia al Discorso della Corona: preoccupazione per la sua salute. A rischio la sua presenza anche al Giubileo?

Non avevo dato forfait neppure lo scorso anno, appena poche settimane dopo l’addio all’amato Filippo. E invece oggi, per la prima volta dopo 75 anni, la regina Elisabetta, 96 anni, è stata costretta (suo malgrado) a rinunciare alla cerimonia dell’apertura del Parlamento. Al suo posto a Westminster c'è Carlo con accanto il principe William: una presenza tanto importante quanto simbolica. Due generazioni in linea di successione diretta alla regina. Uno accanto all’altro. La regina non c'è ma il messaggio è chiaro: il futuro è garantito.

«La Regina – si legge – continua a sperimentare problemi episodici di mobilità e, dopo essersi consultata con i suoi medici, ha deciso con riluttanza di non partecipare allo State Opening. Su richiesta di Sua Maestà, e con l’accordo delle autorità preposte (Parlamento e Governo), Il Principe di Galles leggerà il Queen’s Speech in sua vece, con il il Duca di Cambridge (William) pure presente».

Le condizioni di salute

Nell’ultimo anno, le preoccupazioni per il suo stato di salute si sono fatte più pressanti. Elisabetta ha dovuto farsi sostituire per i suoi problemi di mobilità. E ovviamente, perché c’è all’orizzonte il lungo weekend del 2-5 giugno con le solenni celebrazioni per il Giubileo di Platino. Lo scorso ottobre, Elisabetta è stata ricoverata in ospedale dopo aver partecipato a ben 19 impegni ufficiali consecutivi, alcuni dei quali l’avevano costretta a rimanere in piedi per ore. Da ottobre vive nel castello di Windsor, o nella residenza di campagna di Sandringham, nel Norfolk inglese, come suggerito dai medici, soprattutto dopo un ricovero di 24 ore in ospedale per accertamenti diagnostici e dopo il contagio da Covid, superato da Sua Maestà a febbraio che le ha lasciato “stanchezza”, come ha raccontato durante una videochiamata con il Royal London Hospital. Una condizione evidentemente non superata dal tutto, come testimonia l’annuncio odierno. E che proietta ombre persino sulla sua partecipazione all’appuntamento più atteso dell’anno: le celebrazioni clou di Londra del Giubileo di Platino fissate dal 2 al 5 giugno, fra parate, festeggiamenti popolari e saluti ai sudditi dall’affaccio del balcone di palazzo reale.

La prima volta dal 1963

Da quando è diventata regina, nel 1952, Elisabetta II ha inaugurato tutte le sessioni del Parlamento con due sole eccezioni: quella del 1959 e quella del 1963. In entrambi i casi, la sua assenza era da imputare alle gravidanze (nel 1959 aspettava il principe Andrea, duca di York; nel 1963 invece il principe Edoardo). E anche un anno fa, a dispetto di quanti pensavano avrebbe atteso 5 anni come la regina Vittoria dopo la morte del consorte Alberto, non rinunciò a inaugurare il Parlamento. Con meno Lord e meno deputati, una processione reale ridotta nella Lords Chamber e nessun invitato o diplomatico. Nessun cocchio dorato trainato da cavalli scortato dalla Household Cavalry, ma una solida Range Rover (omaggio all’amato Filippo che la volle per il suo funerale a Windsor). Nessun abito lungo candido nè manto di ermellino, il cosiddetto Robe of State (l’abito del ruolo istituzionale che la regina riveste), bensì un abito civile con cappello. E il simbolo del potere regale, la solenne Imperial state crown arrivò viaggiando in auto, adagiata su un cuscino, alle Houses of Parliament.