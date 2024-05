Martedì 7 Maggio 2024, 17:51 - Ultimo aggiornamento: 18:41

Il principe Harry non incontrerà Re Carlo durante il suo viaggio nel Regno Unito. Il motivo? L'«agenda troppo piena» del sovrano. Arrivato a Londra per il decimo anniversario degli Invictus Games, il Duca di Sussex non potrà quindi vedere il padre, anche se «spera di vederlo presto».

L'incontro (saltato)

Non ci sarà nessun incontro tra padre e figlio. O almeno, non ora. Secondo quanto riportato dal "DailyMail", il principe Harry non riuscirà infatti a vedere il padre Carlo in occasione della sua visita a Londra. Arrivato in Regno Unito per il decimo anniversario degli Invictus Games, il Duca di Sussex sperava infatti di incontrarlo, considerando anche la vicinanza dei due eventi in cui saranno impegnati i due reali. Un fatto, questo, smentito però oggi proprio dal portavoce del principe: «In risposta alle numerose domande e alle continue speculazioni sull'opportunità o meno di incontrare il Duca con suo padre nel Regno Unito questa settimana, sfortunatamente non sarà possibile a causa del programma completo di Sua Maestà. Il Duca ovviamente comprende l'agenda degli impegni di suo padre e varie altre priorità e spera di vederlo presto».

Il parere dell'esperto reale

Una situazione, quella tra Harry e Carlo, che non convince però gli esperti reali. Secondo Richard Palmer, infatti, il loro mancato incontro sarebbe un segno da non sottovalutare: «È sorprendente se il re e Harry non si incontreranno affatto e forse è un segno di quanto c'è ancora da fare per costruire un ponte. Ci sono state molte speculazioni sui media secondo cui padre e figlio si sarebbero incontrati. Anche se sembrava sempre una supposizione, avrei immaginato che anche loro si sarebbero incontrati».

Niente incontro nemmeno con William e Kate

Oltre a Re Carlo, Harry non incontrerà però nemmeno suo fratello William e sua cognata Kate. Secondo Page Six, infatti, il Duca li avrebbe invitati a partecipare alla cerimonia di domani, senza però ottenere una risposta all'invito. Tra i reali che potrebbero partecipare ci sarebbero invece i suoi cugini Zara Tindall e le principesse Beatrice ed Eugenie. Si prevede che Harry soggiornerà in un hotel a Londra perché non ha più il Frogmore Cottage a Windsor.