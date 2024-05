Mara Maionchi torna a parlare di Tiziano Ferro: «Gli ho dato i consigli giusti. Essere così robusto a 18 anni non è salutare»

«Se gli ho detto di dimagrire all'inizio della sua carriera? Secondo me essere così robusto a 18 anni non è così salutare. E poi per stare sul palco a lungo, per cantare e ballare per ore, serve preparazione fisica. Penso di aver dato consigli giusti, poi contano le canzoni e il talento. E quello di Tiziano Ferro è indiscutibile». Così Mara Maionchi, tornata a parlare nuovamente della polemica a distanza avuta con il cantante di Latina.

Le parole

Un'intervista a 360 gradi, tra carriera e vita privata. Al settimanale "Chi", Mara Maionchi si è confidata parlando delle sue ultime esperienze e dei nuovi progetti, da "Che Tempo Che Fa" a "L'acchiappa talenti", passando per la 68esima edizione dell'Eurovision. Tra le domande fatte alla produttrice discografica, anche una inerente alla recente polemica con Tiziano Ferro: «Se gli ho detto di dimagrire all'inizio della sua carriera? Secondo me essere così robusto a 18 anni non è così salutare. E poi per stare sul palco a lungo, per cantare e ballare per ore, serve preparazione fisica. Penso di aver dato consigli giusti, poi contano le canzoni e il talento. E quello di Tiziano è indiscutibile».



Spazio poi anche al racconto del suo rapporto con Ornella Vanoni, sua compagna di avventure a "Che tempo che fa": «Mi fa morire, è una "battutara" eccezionale. Con lei posso dire di avere vissuto il periodo più elegante della mia vita. È stato quando mi passava i suoi abiti smessi: lei ha molto gusto nel vestire, io non sarei mai stata capace di vestirmi da “sciuretta”».



Infine, due parole anche su Simona Ventura, che ritroverà a "L'acchiappa talenti": «Se incidesse un disco lo comprerei subito.

Simona non prende mai una nota. Tutti i peggio stonati le note ne prendono una sì e una no: lei neanche una, che è come prenderle tutte».