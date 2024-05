Briatore, nuovo Twiga a Ventimiglia da metà giugno: «Almeno 40 nuovi posti di lavoro, chi è bravo va avanti»

Dopo Forte dei Marmi, Dubai, Doha, Londra, Montecarlo, da metà giugno arriva anche Ventimiglia. Il Twiga di Flavio Briatore è pronto a sbarcare in Liguria nella città di confine in un'insenatura tra le più caratteristiche della Regione, la Baia Benjamin, situata a poche centinaia di metri dalla rinomata spiaggia delle “uova” e dal sito archeologico dei Balzi Rossi, nonché dalla frontiera con la Francia. L'iniziativa imprenditoriale è stata presentata in una conferenza stampa a Ventimiglia dall'imprenditore insieme al sindaco Flavio Di Muro. Briatore punta l'attenzione sul fattore occupazionale, annunciando che all'inizio saranno tra i 40 e i 45 i nuovi posti di lavoro. Il nuovo Twiga di Ventimiglia resterà aperto tutta l'estate, quest'anno a partire da metà giugno, ma nel 2025 aprirà a maggio.

Le dichiarazioni

«La nostra città ha bisogno di farsi conoscere e apprezzare e di tornare grande - afferma Di Muro -.