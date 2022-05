Carlo leggerà il Queen's Speech a Westminster al posto della Regina

Sarà il principe Carlo e non la Regina Elisabetta a leggere il "Queen's Speech" che inaugura i lavori del parlamento inglese oggi. È la prima volta che Elisabetta II non partecipa alla cerimonia dal 1963 - quando mancò perchè era incinta -. Il motivo? Secondo quanto comunicato da Buckingham Palace i medici hanno impedito alla sovrana 96enne di partecipare per ragioni di "mobilità". A sostituirla sarà il figlio Carlo, principe di Galles e futuro erede al trono per linea di successione. Al suo fianco anche il nipote della regina William, second nella linea di successione.

Nel discorso che sarà letto dal principe Carlo verranno annunciati i punti principali del governo Tory di Boris Johnson. Il governo del Regno Unito dovrebbe introdurre 38 nuove leggi quest'anno da sottoporre al vaglio delle camere, tra cui il controverso Public Order Act.