Regina Elisabetta, la collana più preziosa che vale quasi 80 milioni: l'ha prestata solo a Kate

La regina Elisabetta può vantare una collezione inestimabile di gioielli, realizzati nei materiali più pregiati al mondo e spesso in pezzi unici. Ce n'è però uno che vale molto più di tutti gli altri: si tratta di una collana che la sovrana del Regno Unito nella sua vita ha prestato solo a Kate Middleton, la moglie di suo nipote William. Si tratta della collana Nizam of Hyderabad, che la regina Elisabetta ha ricevuto in regalo quando furono annunciate le sue nozze con Filippo. Il nome della collana deriva dall'uomo che l'ha regalata alla sovrana, l'allora sovrano dello Stato di Hyderabad (che con l'indipendenza fu annesso dell'India nel 1947, poco prima del matrimonio di Elisabetta). La collana è composta da oltre 50 diamanti incastonati nel platino e vale circa 66 milioni di sterline (oltre 78 milioni di euro).

APPROFONDIMENTI LONDRA Kate Middleton, il lato B e l'imbarazzo del pilone del... PERSONE Kate Middleton, l'evoluzione di stile della futura regina IL COMPLEANNO Kate Middleton, il trucco dietro le foto di Paolo Roversi: come...

Camilla regina consorte? La reazione di William e Harry dopo le parole di Elisabetta II

La regina Elisabetta ha spesso indossato questa collana dal grandissimo valore, ma non ha esitato a prestarlo alla moglie del primo erede al trono dopo il figlio Carlo. Kate Middleton, infatti, ha indossato quella collana in almeno due occasioni, la prima nel 2014 e la seconda nel 2019. «Quella collana fu donata all'allora principessa Elisabetta dal sovrano di Hyderabad, una delle persone più ricche al mondo, che l'aveva commissionata appositamente a Cartier», ha rivelato l'esperta Daena Borrowman a MyLondon. Kate Middleton è stata l'unica donna della famiglia reale che ha avuto l'onore di ricevere in prestito dalla regina Elisabetta un gioiello di così grande valore. Anche se la sovrana è solita prestare i propri gioielli alle altre donne della famiglia, al di fuori di Kate qualcuna si è dovuta 'accontentare'. Alla principessa Eugenia era stata prestata, per il matrimonio, una tiara da quasi 12 milioni di euro. A Meghan Markle, quando sposò Harry, fu 'concessa' una tiara da poco meno di 2,3 milioni di euro.