Camilla regina consorte? La reazione di William e Harry dopo le parole di Elisabetta II

LOLNEWS.IT - Da anni Carlo ha cercato di negoziare lo status di regina consorte per Camilla con la Regina e finalmente ci è riuscito: l’investitura ufficiale è arrivata in occasione del 70° anniversario di regno, attraverso un messaggio ai sudditi. La Regina ha esplicitamente detto: “È mio desiderio che, quando sarà, Camilla venga chiamata Regina consorte”; Carlo, in un’altra nota, ha ringraziato la madre e la stessa Camilla: “mia moglie è stata il mio fermo sostegno per tutto il tempo”. William e Harry, stando al parere di Robert Lacey, non avrebbero voluto che la matrigna ricevesse questo regalo. In passato, infatti, avrebbero vivamente osteggiato Carlo per difendere la memoria della compianta Diana. (Foto: Kikapress – Music: “Once Again” from Bensound.com)

Leggi anche : >> FUNERALI DI DIANA, IL BRUTTO GESTO DI CAMILLA MANDÒ SU TUTTE LE FURIE LA REGINA: COSA PRETENDEVA