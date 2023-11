Rafael Amargo, arrestato per traffico di droga a Madrid l'ex giudice di Ballando con le stelle e concorrente di Pechino Express

È stato arrestato oggi a Madrid Rafael Amargo, ballerino di flamenco ed ex giurato di Ballando con le stelle. Accusato di traffico di droga, è stato traferito nel carcere di Soto del Real per aver violato molte volte l'obbligo di firma a cui era sottoposto in vista del processo a suo carico previsto per l'8 aprile.

La vicenda

Conosciuto anche in Italia per aver partecipato a diversi show televisivi, il ballerino ed ex giurato rischia nove anni di carcere per aver spacciato metanfetamine e altre sostanze dalla sua abitazione nel quartiere centrale di Malasaña a Madrid. Nel corso delle perquisizioni gli agenti hanno rinvenuto, tra le altre sostanze, anche 100 grammi di metanfetamina, 40 grammi di ketamina e tre bottiglie di popper.

Guai in vista quindi per il giurato della nona e decima edizione di Ballando con le stelle, nonché concorrente della sesta edizione di Pechino Express, in coppia con Olfo Bosé.