Chi è Benedetta, la fidanzata che ha baciato Calafiori in diretta: età, lavoro e il tatuaggio di coppia

Il Bologna è arrivato in Champions League dopo un'annata speciale. Contro la Juventus è arrivato il pareggio per 3-3 con Riccardo Calafiori che ha segnato una doppietta. A fine partita, il difensore è stato intervistato da Giorgia Rossi di Dazn, ma a strappare la scena non sono state le parole dell'ex Roma o di Orsolini, che ha dato sfogo a tutta la sua felicità. A catturare l'attenzione degli spettatori e dei tifosi è stata Benedetta, la fidanzata di Calafiori che ha interrotto l'intervista baciandolo e poi rimanendo al suo fianco abbracciandolo.

Calafiori intervistato dopo Bologna-Juve: la fidanzata irrompe in diretta e lo bacia