Annalisa: «Il nudo di Elodie? Siamo libere. Tifo per lei ed Emma. Siamo poche donne cantanti e ci stanno sempre a rompere»

Reduce dall'uscira del suo ultimo album "E poi siamo finiti nel vortice" - già un enorme successo - e alla vigilia del live di domani 4 novembre al Forum di Assago (sold- out da tempo), Annalisa racconta un po di sé, tra vita privata e professionale, e non manca di esprimersi anche riguardo alle sue colleghe.

Annalisa: «"Bellissima" è nata da un due di picche: tutto parte da una delusione. Se lui è tornato? Poi ne parliamo in privato»

La solidarietà alle artiste donne e le indiscrezioni smentite

«Tifo per Elodie e per Emma.

Una carriera, quella di Annalisa Scarrone, 38 anni, che è iniziata ormai 13 anni fa con la partecipazione ad Amici di Maria de Filippi, e che da lì non si è più arrestata. Recentemente, però, con gli ultimi singoli "Bellissima" e "Mon Amour" il successo ha avuto un'impennata, facendola diventare regina assoluta delle classifiche.

X Factor, le pagelle del primo Live: Morgan divisivo (ma per noi è da 9), Ambra inscalfibile (7), Fedez maturo (6), Dargen spento (6)

La presunta gravidanza

Insieme al successo, hanno avuto un picco anche i gossip sulla sua vita privata, che lei ha sempre difeso dalle indiscrezioni. Solo la scorsa estate, è assurdta al clamore delle cronache il suo matrimonio con Francesco Muglia, quando non si sapeva neanche se fosse o meno fidanzata. Dopodiché, a settembre, si sono moltiplicate le voci su una presunta gravidanza. «Ho già detto quanto sia stata indelicata - ha commentato Annalisa -. Aggiungo però che mi ha dato ancor più fastidio ritrovarmi a commentare un pettegolezzo nel momento in cui avrei dovuto parlare del mio lavoro, dopo un anno in cui avevo pure raggiunto grandi risultati. Credo sia una conseguenza della notorietà - prosegue - ma pure dei tempi in cui viviamo, con un’attenzione morbosa sulle vite private».

Grande Fratello, pagelle: Mughini, divisivo (7), Varrese, un grande Bah (4), Fiordaliso, rocker (9), Jill, umana (7), Beatrice, cosplayer (8), Angelica, lagnosa (4,5)

Gli studi

Sulla sua laurea in fisica, Annalisa spiega: «La fisica mi sembrava complementare al mio percorso musicale e in, un certo senso, mi ha aiutata, tutto si tiene. Ma non mi sono mai davvero imamginata insegnante o ricercatrice. Ho sempre pensato solo alla musica, ma volevo darmi una possibilità in più e studiare mi è piaciuto. Sognavo di diventare cantautrice sin da quando ero piccola, lo dicevo a chiunque».

Da bambina, racconta ancora Annalisa, «ero egocentrica, mi impuntavo sempre per fare tutto io: recite, balletti, disegni. Durante l’adolescenza sono implosa, mi sono chiusa in me stessa, dovevo conoscermi. Poi nell’età adulta è riemersa la parte istrionica».

Da Blanca 2 al Grande Fratello, pagelle ascolti: top e flop di ieri: Rai1 straccia Canale 5. Signorini (ri)vuole il trash, De Debbio ammicca, Cucciari non decolla

I social

Al successo dei suoi ultimi singoli ha contribuito la viralità dei social e in particolare di TikTok, dove il balletto di Bellissima è stato imtiato e condiviso in migliaia di video con milioni di visualizzazioni. Sulla viralità sui social, la cantautrice spiega: «Per me è stata una conseguenza bella e inaspettata di un lavoro fatto bene, non un obiettivo. Bellissima è finita in un coro da stadio. Mon Amour è diventata un inno del Pride. Quando le canzoni si prendono degli spazi vuol dire che sono state capaci di interpretare il loro tempo. Sono gioie grandissime per chi fa musica pop, le polemiche non contano», ha dichiarato.