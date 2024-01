Belen e Antonino Spinalbese, pace fatta? La telefonata a Sonia Bruganelli sul presunto tradimento e le foto con Luna Marì

Ancora insieme. Ma solo per il bene della loro bambina, Luna Marì. Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese hanno ritrovato l’intesa dopo lo scambio di accuse avvenuto durante le festività natalizie via social. Accuse pesanti che avevano fatto pensare al peggio. Ma poi il buon senso, la maturità di entrambi ha prevalso su tutto. E a beneficiarne è la loro principessa che passa dalle braccia della madre a quelle del padre come mostrano gli scatti rubati di Chi.

La fuga di Belen dalla tv

Se Belen ha scelto di allontanarsi dal mondo della televisione per pensare prima a se stessa, a uscire da una personale crisi, Antonino invece, dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip, ha fondato la Stan Management con l’amico Alessandro Grange.

Una società che, come racconta il settimanale diretto da Alfonso Signorini, nei mesi scorsi ha concluso un accordo con la società di Sonia Bruganelli per la “bonas” di Avanti un altro!, Ilaria Gallozzi.

La telefonata a Sonia Bruganelli

«Antonino e Sonia stanno lavorando insieme anche su altri progetti - scrive ancora Chi - e la loro vicinanza ha acceso le voci di un flirt che lei ha smentito a Verissimo, confessando anche di aver ricevuto una telefonata da Belen, a Natale, per sapere se queste voci fossero vere».

Spinalbese papà innamorato

Tra Antonino e l'ex moglie di Paolo Bonolis c'è solo un rapporto di grande affetto e stima. E secondo amici in comune avrebbe detto che «in questo momento della sua vita c’è soltanto la figlia, Luna Marì». E dalle foto pubblicate si capisce che è la verità: Antonino Spinalbese è un papà innamorato, un papà presente.